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Thế giới

Cơ phó Flydubai có thể đối mặt án tử hình sau vụ tấn công trong buồng lái

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VOV, Times of Israel)

(GLO)- Cơ phó Hamam al-Hammami, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách chiếm quyền điều khiển chuyến bay Flydubai tới Israel, có thể đối mặt án tử hình tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hãng tin The Times of Israel dẫn lại từ trang tin Ynet cho biết, Abu Dhabi muốn áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với nghi phạm.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy tòa án UAE đã quyết định mức án cuối cùng.

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Chân dung Hamam al-Hammami, cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của Hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv (Israel) hôm 30-9. Ảnh: NEWS9

Vụ việc xảy ra ngày 30-9 trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv. Theo Tổng công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi, cơ phó đã dùng rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng, nhằm giành quyền kiểm soát máy bay để thực hiện hành vi khủng bố.

Hành khách và các thành viên phi hành đoàn can thiệp, khống chế nghi phạm. Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Saudi Arabia.

Cơ phó bị bắt giữ và được chuyển về UAE để phục vụ điều tra. Nhà chức trách đang làm rõ động cơ, các mối liên hệ liên quan và phân tích vật chứng, dữ liệu điện tử.

Ngày 6-10, cảnh sát New Zealand xác nhận nghi phạm từng ở nước này từ tháng 11-2018 đến tháng 5-2019 để hoàn thành một phần khóa huấn luyện bay.

Cảnh sát đang rà soát hồ sơ về thời gian người này lưu trú, trong khi 1 đơn vị chống khủng bố liên ngành của Australia cũng điều tra các mối liên hệ với nước này.

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