Tin thế giới sáng 7-10: Ukraine phóng hàng loạt UAV, đánh trúng kho nhiên liệu quan trọng ở Moscow

(GLO)- Ukraine phóng hàng loạt UAV, đánh trúng kho nhiên liệu quan trọng ở Moscow; Tổng thống Mỹ gây tranh cãi vì phát biểu về Los Angeles và San Diego; Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo phiên bản mới từ tàu ngầm hạt nhân... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-10.

Ukraine phóng hàng loạt UAV, đánh trúng kho nhiên liệu quan trọng ở Moscow

Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bắn trúng một kho nhiên liệu quan trọng trong cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Moscow và khu vực lân cận.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, ngày 6-10, Ukraine đã phóng hơn 650 UAV về phía thủ đô của Nga. Phần lớn các UAV đã bị phá hủy ở "tuyến phòng thủ từ xa", trong khi 134 chiếc bị đánh chặn ngay khi tiếp cận Moscow. Tổng cộng đã có 47 ngôi nhà, 4 căn hộ và 3 chiếc ô tô bị hư hại trong vụ tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 868 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên khắp cả nước trong đêm qua.

Đáng chú ý, blogger quân sự nổi tiếng Yuri Podolyaka cho biết, một bồn chứa dầu đã bị bắn trúng tại cơ sở lưu trữ và phân phối dầu Volodarskaya - cơ sở lớn nhất ở vùng Moscow. Nơi này chuyên lưu trữ dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào về việc cơ sở này bị tấn công.

Ukraine ngày càng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và trạm xuất khẩu dầu của Nga.

Tổng thống Mỹ gây tranh cãi vì phát biểu về Los Angeles và San Diego

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích, sau phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Nebraska, trong đó ông nhắc tới khả năng Iran tấn công các thành phố lớn của bang California như Los Angeles và San Diego nếu nước này có vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc chiến với Iran là “một cái giá nhỏ phải trả”, để giữ an toàn cho thế giới và nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi tới Grand Island, bang Nebraska ngày 5-10-2026. Ảnh: Reuters

Khi nói về giá xăng tăng cao, ông lập luận rằng chi phí này vẫn thấp hơn nguy cơ Iran có thể tấn công 1 thành phố của Mỹ. Ông đã nói, hãy để Iran tấn công Los Angeles và San Diego.

Phát biểu này ngay lập tức gây tranh cãi. Thống đốc California Gavin Newsom và nhiều quan chức địa phương đã lên án mạnh mẽ phát biểu này.

Ông Newsom gọi phát biểu của ông chủ Nhà Trắng là “nguy hiểm” và cho biết, đã chỉ đạo trung tâm đánh giá mối đe dọa của bang theo dõi tình hình, phòng trường hợp các tác nhân nước ngoài coi phát biểu của Tổng thống là lời mời tấn công California.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng chỉ trích phát biểu của ông Trump. Trong khi đó, Thị trưởng San Diego Todd Gloria nhấn mạnh, San Diego không phải “thiệt hại bên lề” và không bao giờ có thể bị coi là “cái giá nhỏ phải trả”.

Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo phiên bản mới từ tàu ngầm hạt nhân

Pháp ngày 6-10 đã phóng thử phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo M51 từ một tàu ngầm hạt nhân, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Tổng thống Emmanuel Macron.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Pháp đang tăng cường hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân, giữa lúc tình hình an ninh châu Âu tiếp tục căng thẳng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo dõi vụ phóng thử tên lửa M51 từ tàu ngầm. Ảnh: AFP

Vụ phóng được thực hiện từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant. Tổng thống Macron theo dõi vụ phóng từ tàu hộ vệ đa nhiệm Auvergne ở ngoài khơi tỉnh Finistère, miền Tây nước Pháp.

Theo Bộ Quân đội Pháp, tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân và vụ thử được tiến hành “tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp.” Tên lửa rơi xuống một khu vực được xác định trước trên Đại Tây Dương, cách bờ biển hàng trăm km.

Vụ thử cũng nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của tàu ngầm Le Vigilant sau thời gian bảo dưỡng và sửa chữa từ năm 2023-2025.

Gần 22.000 trẻ em thiệt mạng trong 3 năm xung đột ở dải Gaza

Nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến ở dải Gaza, chính quyền Palestine cùng một số nguồn khu vực hôm qua công bố số liệu cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trong 3 năm qua, đã khiến gần 22.000 trẻ em thiệt mạng, chiếm khoảng 30% tổng số người chết ghi nhận.

Trẻ em chịu ảnh hưởng vì đói khát và bệnh tật tại dải Gaza. Ảnh: Wafa

Cụ thể, các báo cáo khẳng định trong 3 năm xung đột vừa qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến 21.745 trẻ em Palestine thiệt mạng.

Trong số này có hơn 1.000 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Số trẻ bị thương vào khoảng 46.000 em. Bên cạnh trẻ em, phụ nữ cũng chiếm tỷ lệ lớn trong số liệu thương vong, với khoảng 12.400 người chết.