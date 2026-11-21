(GLO)- Tổng thống Mỹ chỉ trích đề xuất đàm phán của Iran; Cháy nhà máy điện ở Iraq, ít nhất 39 người thương vong; Mỹ siết một số hoạt động hợp tác quốc phòng với Canada; Mỹ siết một số hoạt động hợp tác quốc phòng với Canada là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Tổng thống Mỹ chỉ trích đề xuất đàm phán của Iran

Theo hãng tin Al Jazeera, ông Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng không chấp nhận ký kết một thỏa thuận mà Mỹ có thể đồng ý. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Tehran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Washington muốn một thỏa thuận thực chất, lâu dài chứ không phải thỏa thuận mang tính hình thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT/VNN

Tổng thống Trump cũng cáo buộc Iran đã nói dối suốt 51 năm qua và úp mở về khả năng nối lại chiến dịch quân sự. Ông đồng thời cho rằng giá nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm nhanh hơn, tùy thuộc vào cách Mỹ giải quyết các vấn đề tại Trung Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này không chấp nhận đưa uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Theo ông, đây không phải vấn đề có thể đưa ra thảo luận trong đàm phán.

Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran mong muốn một thỏa thuận lâu dài nhằm ngăn xung đột tái diễn, nhưng không đưa ra những nhượng bộ mà Washington có thể xem là chiến thắng. Ông cũng xác nhận bản ghi nhớ đạt được giữa hai nước tại Islamabad hiện không còn nằm trên bàn đàm phán.

Dù vậy, ông Araqchi khẳng định Iran vẫn sẵn sàng hợp tác, kể cả khi thời gian thực hiện các đề xuất được rút ngắn, với điều kiện những yêu cầu của Tehran được công nhận. Iran cũng để ngỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz nếu các điều kiện của nước này được đáp ứng.

Cháy nhà máy điện ở Iraq, ít nhất 39 người thương vong

Ngày 21-11, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy nhiệt điện al-Hartha, tỉnh Basra, miền Nam Iraq, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Giới chức an ninh cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Ảnh minh họa: Tin Tức

Vụ cháy xảy ra khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Iraq, một đường ống dẫn khí đốt cấp cho nhà máy phát nổ, khiến lửa lan sang các nhà dân và khu vực lân cận.

Phần lớn người bị thương là cư dân sống gần nhà máy, trong đó có những người bị bỏng hoặc hít phải khói. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị.

Hãng thông tấn quốc gia INA cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, ngăn ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm liên quan; đồng thời chỉ đạo Bộ Y tế và chính quyền tỉnh Basra huy động nguồn lực chăm sóc người bị thương. Bộ trưởng Điện lực Ali Saadi Waheeb cũng chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu khắc phục thiệt hại và triển khai biện pháp ngăn sự cố tái diễn.

Nhà máy nhiệt điện al-Hartha có công suất lắp đặt 800 MW, trước khi xảy ra vụ cháy vận hành ở mức khoảng 400 MW. Hệ thống điện lực Iraq đang đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu đầu tư, bảo trì, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào mùa Hè.

Mỹ siết một số hoạt động hợp tác quốc phòng với Canada

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ban hành các hạn chế mới đối với quan hệ quốc phòng với Canada trong một bản ghi nhớ mật được lưu hành tuần trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Ottawa đang có nhiều bất đồng về thương mại và một số vấn đề song phương.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo báo chí Mỹ ngày 20-11, các quan chức am hiểu vấn đề cho biết chỉ thị mới có thể khiến Canada cảm thấy bị xúc phạm, song phạm vi những hoạt động quân sự bị thu hẹp hiện chưa được làm rõ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đang điều chỉnh các hoạt động hợp tác với Canada nhằm bảo đảm phục vụ những mục tiêu quốc phòng cụ thể của Washington. Ông nhấn mạnh các cơ chế chia sẻ tình báo quốc phòng, phối hợp trong NATO và hoạt động của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) không bị ảnh hưởng.

Theo ông Parnell, Mỹ ưu tiên những cơ hội hợp tác nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ hai nước, an ninh tại Tây bán cầu và hỗ trợ Canada thực hiện nghĩa vụ trong NATO. Đại sứ quán Canada tại Washington hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Mỹ và Canada có quan hệ quốc phòng chặt chẽ trong nhiều thập niên. Hai nước là thành viên sáng lập NATO, đồng thời phối hợp thường xuyên tại trụ sở NORAD ở bang Colorado để bảo vệ không phận và giám sát các khu vực biển.

Bất đồng giữa hai nước gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ông nhiều lần chỉ trích mức chi tiêu quân sự của Canada, áp thuế đối với thép, nhôm và nhiều mặt hàng của nước này, đồng thời từng đề xuất Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục tháng 5-2025, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada không phải để bán và sẽ không bao giờ được đem ra bán. Những bất đồng thương mại và quốc phòng tiếp tục tạo sức ép lên quan hệ song phương, dù các cơ chế hợp tác an ninh chủ chốt vẫn được duy trì.

FBI điều tra nghi vấn tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu tội phạm

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra nghi vấn tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia (NCIC). Đây là sự cố an ninh mạng thứ hai liên quan đến cơ quan này trong vài tháng gần đây.

Trụ sở của FBI tại thủ đô Washington. Ảnh: AFP/VNE

Theo CNN ngày 20-11, các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết vụ việc được phát hiện trong những ngày gần đây. NCIC là hệ thống được lực lượng hành pháp trên khắp nước Mỹ sử dụng để chia sẻ thông tin về lệnh truy nã và kiểm tra lý lịch tư pháp.

Trước đó, hồi tháng 9, một nhóm tin tặc đã xâm nhập trang web tuyển dụng của FBI và đánh cắp dữ liệu cá nhân của nhân viên. Sau sự cố, một số nhân viên bày tỏ lo ngại về khả năng thông tin cá nhân bị đánh cắp cũng như nguồn lực hỗ trợ an ninh dành cho các nạn nhân.

Hiện FBI chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin CNN đăng tải.

Cũng trong ngày 20-11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận hệ thống của cơ quan này bị tấn công mạng vào đầu tuần. Theo một quan chức USDA được NBC dẫn lời, tin tặc đã xâm nhập hệ thống hỗ trợ thanh toán cho nông dân, làm dấy lên lo ngại về khả năng thông tin nhạy cảm bị rò rỉ.