(GLO)- Anh cấp hơn 1.000 tên lửa phòng không cho Ukraine trước mùa Đông; tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Sibiri; Mỹ ồ ạt tập kích trận địa tên lửa trên đảo Qeshm, Iran... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-11.

Anh cấp hơn 1.000 tên lửa phòng không cho Ukraine trước mùa Đông

Hơn 1.000 tên lửa phòng không, các bệ phóng và radar sẽ được Anh chuyển tới Ukraine từ giữa tháng 12, giữa lúc Kiev chuẩn bị bước vào mùa Đông thứ năm của cuộc xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting công bố kế hoạch viện trợ vũ khí mới cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting công bố kế hoạch trên ngày 17-11, khi đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 37 của Nhóm Liên lạc quốc phòng về Ukraine (UDCG) tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Khoảng 50 quốc gia dự kiến đưa ra các cam kết hỗ trợ quân sự mới cho Kiev tại cuộc họp này.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, gói viện trợ được xây dựng trên cơ sở những đề nghị trực tiếp từ lãnh đạo Ukraine, bổ sung cho hơn 400 tên lửa phòng không mà London đã chuyển giao trước đó. Khoản hỗ trợ mới cũng nằm trong cam kết tổng thể trị giá 10 tỷ bảng Anh (khoảng 13 tỷ USD) của Anh dành cho Ukraine.

Nga: Tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Sibiri

Ngày 17-11, một máy bay vận tải quân sự đã rơi ở Siberia khiến 17 người thiệt mạng.

Theo kênh Baza, chiếc An-12 đang bay từ thành phố Novosibirsk đến Kansk. Khi bay được khoảng một phần tư chặng đường, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và bốc cháy. Phi hành đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kemerovo.

Ảnh chụp từ camera giám sát cho thấy máy bay đâm xuống gần ngôi làng Yagunovo ở vùng Kemerovo, Nga. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, máy bay đã rơi xuống cánh đồng khi còn cách sân bay khoảng 5 km. Lực lượng Bộ Tình trạng Khẩn cấp, lực lượng Vệ binh quốc gia, cảnh sát cũng như các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một trụ sở dã chiến đã được mở tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo dữ liệu ban đầu, có 17 người trên máy bay và không ai sống sót.

Thống đốc tỉnh Kemerovo, Ilya Seredyuk đã xác nhận vụ tai nạn và thông báo rằng ông đã đến hiện trường.

Hiện các chuyên gia đang xem xét các giả thuyết về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Mỹ ồ ạt tập kích trận địa tên lửa trên đảo Qeshm, Iran

Các máy bay chiến đấu Mỹ ngày 17-11 đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran, nằm trong eo biển Hormuz, nhằm vào một trận địa phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Washington mô tả đây là hành động nhằm mục đích "tự vệ".

Mỹ tấn công khu vực phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Ảnh: ua.news

Theo đài RT, cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tehran triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain.

Lầu Năm Góc không nêu cụ thể hành động nào của Iran khiến Washington quyết định tiến hành cuộc không kích. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra sau khi IRGC triển khai UAV nhằm vào một cơ sở radar của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain vào sáng cùng ngày.

Đây là lần thứ ba trong vòng 5 ngày các mục tiêu quân sự Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này bị Iran tuyên bố nhắm tới.

Giới chức Iran xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm.

Israel: Tân Chủ tịch Quốc hội thuộc phe đối lập với ông Netanyahu

Các nghị sĩ Israel ngày 17-11 đã bầu ông Matan Kahana - nhân vật thuộc phe đối lập với Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu - làm Chủ tịch Quốc hội (Knesset), đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm đảo ngược di sản của nhà lãnh đạo kỳ cựu tại nước này.

Nghị sĩ Israel Matan Kahana thuộc đảng Yashar chụp ảnh trước cuộc bỏ phiếu tại quốc hội về việc đề cử ông làm chủ tịch Knesset khóa 26 tại Jerusalem. Ảnh: Reuters

66/120 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ ông Matan Kahana, sinh năm 1972, cựu quân nhân của lực lượng đặc nhiệm Israel và hiện là thành viên đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot - chính trị gia được Tổng thống Israel Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới với thời hạn đến tháng 12-2026.

Từ ngày 18-11, sau khi kế nhiệm ông Amir Ohana - đồng minh của Thủ tướng lâm thời Netanyahu, tân Chủ tịch Knesset Kahana dự kiến sẽ lập tức khởi động tiến trình đảo ngược phần lớn chương trình nghị sự của ông Netanyahu.

Bên cạnh đó, với xuất thân là người Do Thái sùng đạo, ông Kahana phù hợp với nỗ lực của ông Eisenkot nhằm thành lập một liên minh rộng rãi, bao gồm từ những người theo chủ nghĩa tự do thế tục đến những nhân vật bảo thủ về tôn giáo.