Tin thế giới tối 7-11: Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ lên kế hoạch tổ chức triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới năm 2028; Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran; ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại CHDC Congo; Iraq và UAE phối hợp triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Mỹ dự kiến tổ chức triển lãm hàng không vũ trụ quy mô lớn nhất thế giới năm 2028

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ tổ chức triển lãm hàng không vũ trụ CapeWeek vào năm 2028, với tham vọng trở thành sự kiện có quy mô lớn nhất thế giới, cạnh tranh với các triển lãm lâu đời tại châu Âu.

Dàn máy bay tại triển lãm hàng không EAA AirVenture Oshkosh 2026 ở bang Wisconsin, Mỹ hồi tháng 7. Ảnh: Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ

Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, ngày 6-11, ông Trump cho biết CapeWeek sẽ là nơi các doanh nghiệp Mỹ giới thiệu những công nghệ, sáng kiến mới nhất trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ, đồng thời thể hiện năng lực công nghệ của Washington.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 27-3 đến 2-4-2028, tại đường băng từng phục vụ tàu con thoi hạ cánh ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy. NASA, chính quyền bang Florida và Space Florida – cơ quan phát triển kinh tế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của bang – đang phối hợp xây dựng chương trình.

Giám đốc NASA Jared Isaacman nhận định CapeWeek sẽ quy tụ những con người và công nghệ đang định hình tương lai ngành hàng không vũ trụ. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện có thể thu hút hơn 500.000 lượt người tham dự mỗi năm.

Thông báo được đưa ra khi Trung tâm Vũ trụ Kennedy đang đón khoảng 400 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và quan chức chính phủ tham dự UP.Summit.

Tuy nhiên, theo nhận định của báo Florida Today, Mỹ sẽ phải đối mặt với không ít thách thức để xây dựng một triển lãm đủ sức cạnh tranh với các sự kiện lớn tại châu Âu. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough của Anh hồi tháng 7 vừa qua thu hút hơn 140.000 lượt khách từ 136 quốc gia, với tổng giá trị các thỏa thuận thương mại được công bố vượt 84,7 tỷ USD.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích hạn chế nhằm vào một hệ thống phòng không mới của Iran, trong khi Tehran thông báo xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa trên đảo Qeshm ở miền Nam nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7-11, hãng tin Tasnim của Iran cho biết hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời nhân chứng cho biết hai vật thể bay tấn công khu vực Suza, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Phát biểu với báo giới tại bang Florida, Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào một thiết bị phòng không mà Iran mới xây dựng. Theo ông, lực lượng Mỹ đã phá hủy mục tiêu này trong khoảng 5-15 phút. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố thêm thông tin về địa điểm và phương thức tiến hành chiến dịch.

Đây là những cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ được công bố kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, khi đảng Cộng hòa thất bại và mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ chịu sức ép liên quan đến cuộc xung đột với Iran và tình trạng giá nhiên liệu tăng cao.

Ở diễn biến liên quan, báo Telegraph của Anh đưa tin Iran đang đàm phán với Nga về khả năng mua hệ thống phòng không S-400. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chương trình Phần thưởng vì Công lý của Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 20 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư.

Về phía Qatar, nước này cho biết các nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực.

CHDC Congo: Ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Bắc Kivu

Ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công do lực lượng vũ trang liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đêm 5-11. Vụ việc còn buộc khoảng 180 bệnh nhân tại một bệnh viện phải sơ tán, trong đó có những người nghi nhiễm virus Ebola.

Ảnh minh họa. Ảnh: THX

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vụ tấn công xảy ra tại làng Cantine, tỉnh Bắc Kivu. Ông Justin Paluku, đại diện một tổ chức xã hội địa phương, cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy ít nhất 33 thi thể. Hơn 50 ngôi nhà bị phóng hỏa, cướp phá và nhiều tài sản bị phá hủy.

Nhóm bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công là Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF), có nguồn gốc từ Uganda và tuyên bố trung thành với IS từ năm 2019.

Đáng lo ngại, bạo lực đã ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Kelekele tại Cantine, buộc khoảng 180 bệnh nhân phải sơ tán. Trong số này có những trường hợp nghi nhiễm Ebola và một bệnh nhân đã được xác nhận mắc bệnh.

Giám đốc bệnh viện Christian Kakule cảnh báo việc các trường hợp nghi nhiễm và người tiếp xúc gần không còn được giám sát có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác kiểm soát dịch, làm tăng nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng.

CHDC Congo hiện đang đối mặt với đợt bùng phát Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra. Tình trạng bất ổn an ninh kéo dài tại Bắc Kivu tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động truy vết, cách ly và điều trị bệnh nhân.

Iraq và UAE triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Iraq và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vừa phối hợp triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 20 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng các chất cấm khác.

Ảnh minh họa

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trang IraqiNews cho biết trong chiến dịch phối hợp, lực lượng chức năng hai nước thu giữ 200.000 viên Captagon và hơn 30kg ma túy các loại, gồm cocaine, ma túy đá, cần sa, nhựa cần sa và các chất tổng hợp spice.

Chiến dịch có sự tham gia của Tổng cục Phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq, Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia UAE (NDEA), Cảnh sát Ras Al Khaimah và sự phối hợp tư pháp của Viện Công tố UAE.

Theo cảnh sát UAE, đường dây này đang tìm cách đưa ma túy qua khu vực biên giới thuộc tiểu vương quốc Ras Al Khaimah, sau đó phân phối đến nhiều địa phương trong UAE. Các nghi phạm bị bắt giữ mang quốc tịch một số nước thuộc khu vực Vùng Vịnh, Arập, châu Phi và châu Á.

Thông qua trao đổi thông tin tình báo và phối hợp điều tra, lực lượng chức năng hai nước đã xác định, ngăn chặn hoạt động vận chuyển và bắt giữ các đối tượng liên quan. Chiến dịch được xem là kết quả của nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh giữa Iraq và UAE trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.