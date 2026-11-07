Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ tìm kiếm thông tin về hạt nhân Iran, treo thưởng tới 20 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, VOV, TTO)

(GLO)- Washington công bố khoản thưởng lên tới 20 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran, trong đó có các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định năng lực hạt nhân của Iran đã bị phá hủy đáng kể, đồng thời phát tín hiệu về khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

my-tim-kiem-thong-tin-ve-hat-nhan-iran-treo-thuong-toi-20-trieu-usd.jpg
Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Iran Press

Ngày 6-11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo chương trình “Phần thưởng vì công lý” (Rewards for Justice - RFJ) thuộc Bộ Ngoại giao nước này đang tiếp nhận thông tin về chương trình hạt nhân Iran.

Mức thưởng được đưa ra tối đa 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư đối với những người cung cấp thông tin có giá trị.

Phạm vi thông tin Washington tìm kiếm bao gồm địa điểm, trang thiết bị và những cá nhân liên quan đến hoạt động hạt nhân của Iran, đặc biệt là các thành viên trong cộng đồng khoa học, cũng như dữ liệu về sự di chuyển của những đối tượng hoặc phương tiện này.

RFJ được lập ra vào năm 1984 nhằm thu thập thông tin phục vụ bảo vệ an ninh và lợi ích của Mỹ. Người cung cấp thông tin có thể sử dụng các kênh liên lạc được chương trình giới thiệu.

Bộ Ngoại giao Mỹ viện dẫn những quan ngại liên quan đến nghĩa vụ bảo đảm an toàn hạt nhân của Iran.

Washington cho rằng Tehran đã không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khiến cơ quan này không còn duy trì được khả năng theo dõi liên tục quá trình sản xuất và lượng dự trữ một số thành phần quan trọng, như máy ly tâm.

Theo IAEA, từ năm 2025, Iran đã làm giàu urani ở mức 60% độ tinh khiết. Mức này cao hơn đáng kể so với yêu cầu thông thường của các ứng dụng năng lượng hạt nhân dân sự và chỉ còn một bước kỹ thuật để đạt mức khoảng 90%, vốn thường được sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại Florida vào tối 6-11, Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định Tehran sẽ gây ra thảm họa cho Trung Đông nếu sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 3-11 khẳng định chính phủ Iran vẫn tìm cách giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại, đồng thời tái khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Thế giới

(GLO)- Ngày 5-11, Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, nhắm vào 4 cá nhân và 41 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức này che giấu tài sản, né tránh trừng phạt và duy trì hoạt động tài chính quốc tế.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Tin thế giới sáng 5-11: Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Thế giới

(GLO)- Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược; Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện; Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11.

Thái Lan họp bàn phương án ứng phó bất ổn Trung Đông và nguy cơ an ninh mạng

Thái Lan họp bàn phương án ứng phó bất ổn Trung Đông và nguy cơ an ninh mạng

Thế giới

(GLO)- Ngày 4-11, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng và chuyên gia nhằm xây dựng phương án ứng phó kịch bản bất ổn tại Trung Đông, nguy cơ an ninh mạng và tình hình thế giới khó lường, sau khi khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ.

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Thế giới

(GLO)- Đêm 1-2/11, tin tặc lại tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở ít nhất 7 quốc gia châu Âu, buộc các cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm. Sau sự cố tại Pháp hồi tháng 10, những cuộc tấn công này đang phơi bày các lỗ hổng bảo mật trong thiết bị điều khiển làm lạnh kết nối Internet.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

Thế giới

(GLO)- Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 diễn ra ngày 3-11 theo giờ địa phương, với những dự báo kết quả đầu tiên có thể xuất hiện từ 6 giờ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi có kết quả cuối cùng.

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

Thế giới

(GLO)- Ngày 2-11, tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tăng bất thường, buộc một số cửa hàng loại bỏ thực phẩm hư hỏng. Các sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh mạng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

null