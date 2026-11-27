(GLO)- Ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào những vùng lãnh thổ ở châu Âu. Ông Trump kỳ vọng bước đi này sẽ giúp Nga và Ukraine sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã trao đổi kỹ với ông Putin về đề nghị này khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ đánh giá khả năng đạt thỏa thuận là khá cao và nói rằng giao tranh vẫn khiến hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tháng.

Tuy nhiên, ông Trump chưa nêu cụ thể những hành động quân sự nào cần dừng hoặc những vùng lãnh thổ nào nằm trong phạm vi đề nghị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump và Tổng thống Vladimir Putin gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngày 19-11, 2 ông cũng dự cuộc hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó Ukraine là một trong các vấn đề được thảo luận.

Trước khi công bố nội dung trao đổi với ông Putin, Tổng thống Trump đã gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Mar-a-Lago, bang Florida, vào tối 25-11.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp nêu rõ Nga cần tránh những hành động có thể làm chiến sự lan rộng, dù vô tình hay cố ý. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cần thiết phải sớm tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Thời điểm ngừng bắn và quy chế các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn là những vấn đề gây bất đồng.

Theo Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, ông Putin chưa sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn trước khi đạt được một giải pháp tổng thể, trong khi tranh cãi về lãnh thổ đang cản trở đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị ngừng bắn vô điều kiện trước khi đàm phán một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Cũng trong ngày 26-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhắc lại quan điểm của Nga rằng các cuộc đàm phán cần giải quyết những vấn đề mà Moscow xem là nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong đó có các mối đe dọa an ninh mà Nga cho là hiện hữu gần biên giới nước này.