(GLO)- Nỗ lực tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á vừa qua đã không đạt kết quả. Theo The Wall Street Journal (WSJ), những điều kiện từ phía Bình Nhưỡng được cho là vượt quá khả năng chấp nhận của Washington.

WSJ ngày 21-11 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc tổ chức cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến những thời điểm cuối cùng trong chuyến công du châu Á.

Tuy nhiên, kế hoạch không thành hiện thực sau khi Bình Nhưỡng đưa ra những điều kiện mà Washington khó chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Để tạo tiền đề cho cuộc gặp, các quan chức Mỹ được cho là đã xem xét một số phương án, trong đó có việc ra tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, vốn kết thúc bằng Hiệp định đình chiến năm 1953 nhưng chưa có hiệp ước hòa bình.

Washington cũng cân nhắc tuyên bố không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không yêu cầu nước này giải giáp hoặc từ bỏ chương trình hạt nhân. Đổi lại, Mỹ muốn Bình Nhưỡng hạn chế các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa.

Một phương án khác được đề cập là thành lập các văn phòng liên lạc, tạo bước đệm hướng tới thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa 2 nước.

Trở ngại lớn nằm ở lập trường khác biệt về vấn đề hạt nhân. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhiều lần yêu cầu Washington thừa nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên.

Tháng 2-2026, ông tuyên bố 2 nước có thể chung sống hòa bình nếu Mỹ công nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Washington vẫn duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Trong thời gian đối thoại Mỹ - Triều đình trệ, năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng tiếp tục gia tăng.

WSJ dẫn các ước tính cho rằng Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 60 đầu đạn hạt nhân, tăng đáng kể so với mức 20-30 đầu đạn trước đây, bên cạnh việc triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Trước đó, ông Trump và ông Kim từng có 3 cuộc gặp trực tiếp tại Singapore (tháng 6-2018), Hà Nội (tháng 2-2019) và khu phi quân sự liên Triều (tháng 6-2019). Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.