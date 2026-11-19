(GLO)- Mỹ vừa phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III sau 6 tháng, nhằm kiểm tra độ tin cậy và khả năng sẵn sàng hoạt động của hệ thống vũ khí chiến lược, góp phần duy trì sức mạnh răn đe hạt nhân của nước này.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Tấn công toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC), tên lửa Minuteman III được phóng lúc 23 giờ 1 phút ngày 17-11 (giờ Thái Bình Dương) từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California. Vụ thử mang mật danh Glory Trip 257.

ICBM Minuteman III được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California (Mỹ) hôm 17-11. Ảnh: Không quân Mỹ

Video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trên hệ thống thông tin DVIDS xác nhận tên lửa được sử dụng trong cuộc thử nghiệm không mang đầu đạn. Đây là lần phóng thử Minuteman III đầu tiên của Mỹ kể từ tháng 5-2026.

Các cuộc thử nghiệm ICBM định kỳ nhằm kiểm tra toàn diện hệ thống tên lửa và những bộ phận hỗ trợ, qua đó đánh giá khả năng sẵn sàng hoạt động, hiệu quả và độ tin cậy của lực lượng tên lửa chiến lược Mỹ.

Thông thường, trong các cuộc thử nghiệm Minuteman III, tên lửa bay khoảng 4.200 dặm (tương đương 6.759 km) đến khu vực mục tiêu tại đảo san hô Kwajalein, thuộc Quần đảo Marshall.

Tuy nhiên, Mỹ không công bố chi tiết về hành trình cũng như kết quả cụ thể của vụ phóng Glory Trip 257.

Một diễn biến đáng chú ý khác là các hệ thống theo dõi chuyến bay công khai ghi nhận máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ cất cánh từ Vandenberg trước cuộc thử nghiệm và hoạt động ngoài khơi trong thời gian diễn ra vụ phóng.

Loại máy bay này có khả năng truyền lệnh điều khiển phóng ICBM thông qua hệ thống điều khiển phóng trên không.

Vụ phóng diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du châu Á.

Tuy nhiên, AFGSC khẳng định cuộc thử nghiệm đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước, không nhằm phản ứng trước các diễn biến quốc tế.

Đây là lần phóng thử ICBM không mang đầu đạn thứ ba của Mỹ trong năm 2026. Hai cuộc thử nghiệm trước đó diễn ra vào tháng 3 và tháng 5.

Minuteman III, có ký hiệu LGM-30G, là thành phần tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất trong bộ 3 hạt nhân của Mỹ, bên cạnh các tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.