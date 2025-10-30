Tổng thống Mỹ yêu cầu khởi động quá trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết việc thử nghiệm sẽ “bắt đầu ngay lập tức”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Ông cũng ca ngợi nỗ lực “hiện đại hóa và nâng cấp toàn diện” các đầu đạn hạt nhân của nước này.

Tiêm kích F-35 Mỹ thả bom hạt nhân chiến thuật B61-12 trong cuộc thử nghiệm năm 2021. Ảnh: JPO

"Do các quốc gia khác đang tiến hành chương trình thử nghiệm, tôi đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ được khởi động ngay lập tức. Nga đang đứng thứ hai, Trung Quốc còn cách khá xa ở vị trí thứ ba, nhưng sẽ bắt kịp trong vòng 5 năm tới"-Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội. Động thái của Washington diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đã thử thành công thiết bị không người lái dưới nước Poseidon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Quân đội Nga cuối tuần trước cũng thông báo thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, được mô tả là "có tầm bắn không giới hạn".

Tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon là hai trong số 6 "siêu vũ khí" được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3-2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACA) của Mỹ Daryl Kimball nhận định nước này “không có bất kỳ lý do kỹ thuật, quân sự hay chính trị nào” để nối lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân, vốn đã bị đình chỉ từ năm 1992. Ông cho rằng việc khôi phục thử nghiệm tại bãi thử Nevada sẽ phải mất ít nhất 36 tháng để Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) chuẩn bị.

Lần gần nhất Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là năm 1992.