(GLO)- Chuyến thăm bất ngờ tới Caracas của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ Mỹ - Venezuela, khi hai nước công bố thỏa thuận khôi phục hợp tác quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ngày 18-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm không báo trước tới thủ đô Caracas và hội đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Mỹ tại Caracas hôm 18-11. Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp, 2 bên công bố thỏa thuận mới nhằm khôi phục quan hệ hợp tác quốc phòng sau hơn 20 năm gián đoạn.

Thỏa thuận tập trung vào việc tổ chức huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo và mở rộng các hoạt động phối hợp giữa lực lượng vũ trang 2 nước.

Ông Hegseth cho biết Washington mong muốn tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có khả năng hỗ trợ thêm trang thiết bị và năng lực quốc phòng.

Phát biểu tại Caracas, người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh quan hệ đối tác mới sẽ giúp 2 nước phối hợp mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn bán ma túy và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Ông cũng đánh giá Venezuela đã chuyển từ một mối đe dọa an ninh trong khu vực thành đối tác hợp tác với Washington.

Bà Delcy Rodríguez hoan nghênh việc nối lại quan hệ hợp tác kỹ thuật - quân sự, đồng thời cho rằng thỏa thuận sẽ giúp 2 nước ứng phó những mối đe dọa chung và nâng cao năng lực huấn luyện cho lực lượng vũ trang Venezuela.

Bà cũng bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương lên mức cao hơn.

Hợp tác quân sự giữa Washington và Caracas từng bị đình chỉ từ năm 2005, dưới thời Tổng thống Venezuela Hugo Chávez.

Tuy nhiên, hiện 2 bên chưa công bố đầy đủ các điều khoản, nguồn lực tài chính cũng như lộ trình triển khai thỏa thuận mới.

Chuyến thăm của ông Hegseth là chuyến công du Venezuela đầu tiên của 1 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro tại Caracas ngày 3-1-2026.

Sau sự kiện này, bà Rodríguez, khi đó là Phó Tổng thống, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính quyền lâm thời.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng ảnh hưởng tại Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và an ninh.

Trước đó, một số quan chức cấp cao Mỹ đã tới quốc gia Nam Mỹ này để thúc đẩy hợp tác khai thác dầu mỏ và khoáng sản.