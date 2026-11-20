(GLO)- Ukraine đang thử nghiệm vũ khí laser Blysk tại thủ đô Kiev, bổ sung công nghệ mới vào mạng lưới phòng không nhằm đối phó các cuộc tập kích bằng UAV của Nga. Đây là chiến lược mở rộng lực lượng phòng không tư nhân, giảm áp lực cho quân đội và tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

Theo The Kyiv Independent ngày 19-11, hệ thống laser Blysk của công ty quốc phòng Carmine Sky được đưa vào trực chiến tại Kiev từ đầu tháng 11-2026.

Hệ thống phòng không Ukraine bắn một chiếc drone trên bầu trời Kiev ngày 30-8-2026. Ảnh: AFP

Đây là một trong những giải pháp mới được Ukraine thử nghiệm nhằm đối phó với các đợt tấn công bằng UAV, trong bối cảnh nước này phải tiết kiệm nguồn tên lửa phòng không vốn có chi phí cao.

Theo công bố của nhà sản xuất, Blysk có công suất 4 kW, có tầm đánh chặn hiệu quả tối đa khoảng 1 km. Hệ thống sử dụng chùm tia laser năng lượng cao để đốt xuyên thân máy bay không người lái.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thiết bị có thể phá hủy 1 UAV cỡ nhỏ trong tích tắc, trong khi cần vài giây để xuyên thủng thân máy bay không người lái Shahed.

So với phương thức đánh chặn bằng tên lửa hoặc UAV chuyên dụng, vũ khí laser có ưu thế về chi phí vận hành do sử dụng điện năng, không phải tiêu hao đạn đánh chặn.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu triển khai tại Kiev, Blysk chưa đánh chặn được mục tiêu nào. Carmine Sky cho biết tình trạng nhiều mây và sương mù kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

Đây cũng là hạn chế của vũ khí laser, bởi điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm suy giảm hoặc phân tán năng lượng chùm tia trước khi tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó, hệ thống Iron Beam của Israel có công suất 100 kW và tầm đánh chặn được công bố lên tới 10 km. Trong khi đó, Blysk có thông số thấp hơn đáng kể và hiện vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện tác chiến thực tế.

Việc triển khai Blysk diễn ra trong khuôn khổ chương trình phòng không tư nhân do Bộ Quốc phòng Ukraine khởi động từ tháng 11-2025.

Theo cơ chế này, doanh nghiệp được phép thành lập các đơn vị phòng không để bảo vệ nhân viên, cơ sở sản xuất và hạ tầng năng lượng trước nguy cơ bị UAV tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, khoảng 100 doanh nghiệp đã tham gia sáng kiến.

Ngoài vũ khí laser, mạng lưới này còn sử dụng UAV đánh chặn, súng máy và tháp pháo tự động điều khiển từ xa.