Chiến sự Yemen nóng lên, Houthi tiến gần trung tâm quyền lực miền Nam

(GLO)- Lực lượng Houthi đã tiến đến vị trí cách Aden, thủ đô lâm thời của Yemen, khoảng 60 km sau khi kiểm soát thêm nhiều khu vực tại tỉnh Lahij. Chính phủ Yemen quyết định điều chuyển lực lượng từ khu vực eo biển Bab al-Mandab về bảo vệ các địa bàn trọng yếu ở miền Nam.

Ngày 15-11, các nguồn tin quân sự và chính phủ Yemen cho biết Houthi đã kiểm soát hai huyện Al-Maqatirah và Al-Madaribah thuộc tỉnh Lahij, đồng thời tiếp tục tiến về phía Aden.

Các tay súng Houthi hiện đóng quân tại căn cứ Al-Kharaz, thuộc Al-Madaribah, cách Aden khoảng 60 km.

Các tay súng thuộc lực lượng Houthi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, lực lượng này còn giành được nhiều vị trí chiến lược tại Al-Maqatirah, Al-Madaribah và Al-Arah, những khu vực có địa hình quan trọng ở phía Tây Nam Yemen.

Tuyến đường nối Aden với Taiz đi qua khu vực này cũng trở thành điểm nóng giao tranh.

Trước sức ép quân sự ngày càng lớn, ngày 15-11, lực lượng vũ trang miền Nam Yemen thông báo rút quân khỏi sân bay Dhubab và khu vực gần Eo biển Bab al-Mandab, phía Tây tỉnh Taiz, để tăng cường phòng thủ Aden cùng các tỉnh lân cận.

Đây được xem là bước lùi của chiến dịch phản công do lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn triển khai nhằm giành lại vùng ven Biển Đỏ từ tay Houthi.

Chiến dịch này được tiến hành khoảng 6 tuần trước, sau khi Houthi mở rộng kiểm soát khu vực ven biển từ tháng 9.

Tuy nhiên, lực lượng chính phủ không thể giữ vững các vị trí đã giành lại, trong khi Houthi tiếp tục tiến quân tại những khu vực miền núi phía Bắc Aden.

Các quan chức quân sự Yemen cho biết từ ngày 13-11, lực lượng chính phủ đã xây dựng công sự bằng bao cát và đào hào phòng thủ quanh Aden nhằm ngăn chặn đà tiến quân của Houthi.

Cùng ngày 15-11, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào chốt kiểm soát tại tỉnh Lahij khiến 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Trong những tuần gần đây, Aden cũng liên tục trở thành mục tiêu tấn công. Vụ tập kích ngày 15-10 nhằm vào phủ Tổng thống tại thành phố này khiến 4 người thiệt mạng.

Đây từng là mục tiêu Houthi tìm cách kiểm soát trong giai đoạn đầu cuộc chiến năm 2015 nhưng không thành công.

Trong khi đó, tình hình tại Taiz tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Thành phố lớn thứ ba Yemen bị bao vây, các tuyến đường tiếp tế bị gián đoạn, khiến người dân thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men.

Theo Reuters, khoảng 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do làn sóng giao tranh mới, trong đó khoảng một nửa tập trung tại Taiz.