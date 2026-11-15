Gần 200 người sống sót thần kỳ sau vụ tàu du lịch lật trên sông Mississippi

(GLO)- Tàu chở nhựa đường Atlantic Asphalt đâm vào du thuyền American Heritage đang neo tại cảng New Orleans (Mỹ), khiến tàu du lịch lật nghiêng và chìm 1 phần xuống sông Mississippi. 197 hành khách và thủy thủ đoàn được cứu sống, 32 người phải nhập viện.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày 13-11 (giờ địa phương), khi tàu chở dầu Atlantic Asphalt va vào mạn tàu American Heritage đang neo đậu gần cảng New Orleans, bang Louisiana.

Cú va chạm khiến du thuyền mất thăng bằng, nghiêng dần sang một bên rồi lật ngang, phần lớn thân tàu chìm dưới nước.

Tàu du lịch American Heritage lật nghiêng, sau khi bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm trên sông Mississippi ngày 13-11. Ảnh: AP

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn, trên American Heritage có khoảng 129 hành khách cùng thủy thủ đoàn.

Tàu vừa cập cảng khoảng 2 giờ trước đó để chuẩn bị cho hành khách xuống tàu sau chuyến hải trình trên sông Mississippi.

Nhiều người rơi xuống sông khi con tàu nghiêng và lật. Một số hành khách mặc áo phao nổi trên mặt nước, những người khác bám vào lan can hoặc các bộ phận của tàu chờ cứu hộ.

Các tàu hoạt động gần khu vực, nhân viên cảng, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và Tuần duyên Mỹ nhanh chóng phối hợp ứng cứu.

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno xác nhận toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đã được tìm thấy, không có người mất tích hay tử vong.

Bà đánh giá việc tất cả người trên tàu sống sót là kết quả đặc biệt may mắn trong 1 vụ tai nạn có mức độ nghiêm trọng lớn.

Vụ va chạm khiến 32 người phải nhập viện, gồm 30 hành khách và 2 sĩ quan cảnh sát tham gia cứu nạn.

Cơ quan chức năng Mỹ nhận định Atlantic Asphalt có dấu hiệu gặp sự cố hệ thống lái trước khi đâm vào tàu du lịch, nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã thu hồi thiết bị ghi dữ liệu hành trình của tàu chở dầu để phục vụ công tác điều tra.

American Heritage thuộc hãng American Cruise Lines, được đóng năm 2015, chuyên khai thác các chuyến du lịch đường sông tại Mỹ. Tàu đang thực hiện hành trình kéo dài 8 ngày trên sông Mississippi thì xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn, Atlantic Asphalt được di chuyển khỏi khu vực va chạm, trong khi American Heritage vẫn nằm nghiêng trên sông.

Các cơ quan chức năng đang triển khai phương án xử lý nhiên liệu, bảo đảm an toàn và chuẩn bị trục vớt tàu. Việc đưa du thuyền ra khỏi dòng sông được dự báo có thể mất nhiều tuần.