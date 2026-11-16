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Thế giới

Nga tuyên bố đánh chặn 1.336 drone, khoảng 600 chiếc hướng về Moscow

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, AFP, Interfax)

(GLO)- Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã vô hiệu hóa 1.336 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trong đêm 15, rạng sáng 16-11. Riêng khu vực thủ đô Moscow ghi nhận khoảng 600 drone hướng tới, trong đó 191 chiếc bị đánh chặn khi tiến gần thành phố.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-11, các lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 1.336 drone Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Nga, cũng như vùng biển Đen và biển Azov.

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Đợt tấn công drone đêm 15 rạng sáng 16-11 được cho là một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow kể từ đầu năm nay. Ảnh: TASS

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, từ 17 giờ ngày 15-11 đến 8 giờ ngày 16-11 (giờ địa phương), khoảng 600 drone bay về phía khu vực thủ đô.

Phần lớn bị hệ thống phòng không Nga ngăn chặn ở khoảng cách xa, trong khi 191 chiếc bị vô hiệu hóa khi tiếp cận Moscow.

Theo hãng thông tấn TASS, quy mô đợt tập kích khiến đây trở thành 1 trong những cuộc tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow trong năm nay.

Trước đó, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào những mục tiêu công nghiệp và quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gồm 1 cơ sở hóa dầu, nhà máy lọc dầu và địa điểm sản xuất phục vụ quốc phòng.

Đợt tấn công diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến vào ngày 19-11, giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo các quan chức Mỹ, xung đột Nga - Ukraine không nằm trong trọng tâm dự kiến của cuộc gặp ba bên. Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao riêng nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến.

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