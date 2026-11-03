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Thế giới

Nga tấn công Ukraine khiến 26 người chết, Kiev tập kích Moscow bằng gần 500 drone

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, AFP, Reuters)

(GLO)- Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Nga thông báo đánh chặn gần 500 drone hướng về khu vực Moscow trong đêm 2-11, trong khi các cuộc không kích của Nga nhằm vào miền Đông Nam Ukraine khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Ngày 3-11, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 493 drone đã hướng về khu vực thủ đô của Nga trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 ngày 2-11 đến 7 giờ 30 ngày 3-11 (giờ địa phương).

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Lực lượng cứu hộ Ukraine có mặt tại hiện trường vụ tấn công của Nga nhằm vào một cơ sở giáo dục ở Komyshuvakha, tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine ngày 2-11-2026. Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Ông Sobyanin cho biết phần lớn đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn từ các tuyến phòng thủ bên ngoài, trong khi 187 chiếc bị vô hiệu hóa khi tiếp cận Moscow.

Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine.

Ngày 2-11, quân đội Nga không kích làng Komyshuvakha thuộc tỉnh Zaporizhzhia, đánh trúng một cơ sở giáo dục được sử dụng làm nơi trú ẩn và phân phát viện trợ nhân đạo cho người dân.

Cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên cứu hộ và 4 cảnh sát. Năm người bị thương phải nhập viện, trong khi 27 người được báo cáo mất tích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công diễn ra theo 2 đợt. Sau đợt không kích đầu tiên, lực lượng Nga tiếp tục sử dụng 9 quả bom nhằm vào khu vực trú ẩn, nơi người dân đang tập trung nhận hỗ trợ nhân đạo.

Địa điểm này được sử dụng để phân phát viện trợ định kỳ cho người dân địa phương. Các hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do nguy cơ tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công bằng drone.

Cũng trong ngày 3-11, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở năng lượng tại các tỉnh Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov của Ukraine.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi khoảng lặng giao tranh hiếm hoi tại thành phố Oleshky và tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, kết thúc. Thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này được thiết lập nhằm tạo điều kiện triển khai hoạt động nhân đạo và hết hiệu lực ngày 1-11.

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