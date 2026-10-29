UAV Nga tấn công nhà ga Dnipro, ít nhất 14 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 14 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà ga Dnipro ở miền Trung Ukraine ngày 29-10.

Ukraine cho biết UAV của Nga sử dụng động cơ phản lực đã đánh trúng khu vực 2 đoàn tàu chở khách đang dừng tại nhà ga Dnipro.

Công ty đường sắt quốc gia Ukraine (Ukrzaliznytsia) thông báo 1 đoàn tàu tại sân ga đang chuẩn bị khởi hành đến thành phố Zaporizhzhia.

Hiện trường vụ tấn công bằng UAV của Nga vào nhà ga Dnipro, Ukraine, khiến nhiều người thiệt mạng ngày 29-10. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine/Telegram

Theo Ukrzaliznytsia, cảnh báo nguy hiểm ở mức cao đã được phát đi trước vụ tấn công, nhưng nhiều người vẫn có mặt trên sân ga khi UAV lao xuống.

Lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và cảnh sát được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.

Ông cho rằng sức ép trừng phạt đối với Moscow cần được duy trì trong thời gian xung đột tiếp diễn.

Vụ tấn công nhà ga Dnipro xảy ra trong bối cảnh hoạt động đường sắt Ukraine liên tục chịu ảnh hưởng của các cuộc tập kích.

Ngày 28-10, Reuters dẫn số liệu của Ukrzaliznytsia cho biết hơn 1.700 cơ sở đường sắt, gồm nhà ga, đầu máy và toa chở khách, đã bị tấn công từ đầu năm 2026. Nga tuyên bố các mục tiêu của nước này là những cơ sở phục vụ quân đội Ukraine.

Đường sắt giữ vai trò thiết yếu đối với việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, trong điều kiện hoạt động hàng không dân dụng ngừng từ khi xung đột bùng phát tháng 2-2022.

Các vụ tấn công vào hạ tầng giao thông đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động vận tải của nước này.