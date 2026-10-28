Nga tập kích nhiều khu vực tại Ukraine, cầu trọng yếu ở Kiev hư hại

(GLO)- Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 280 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 26, rạng sáng 27-10. Đợt tập kích khiến 1 trường đại học và cây cầu quan trọng tại thủ đô Kiev bị hư hại.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức Kiev cho biết đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo làm hư hại khuôn viên một trường đại học, khiến 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Tại thành phố Kharkiv, theo chính quyền địa phương, các cuộc tấn công tối 26-10 khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Lính cứu hỏa dập lửa tại một tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 27-10. Ảnh: AFP

Theo Tổng thống Zelensky, ngoài Kiev, các cuộc tập kích còn được ghi nhận tại 10 tỉnh của Ukraine.

Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cơ sở năng lượng, hậu cần và hạ tầng nằm trong số những địa điểm bị ảnh hưởng.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Kiev là hướng tập kích chính. Theo cơ quan này, lực lượng phòng không đã bắn hạ 255 UAV và 2 tên lửa Iskander-M hoặc đạn S-400 được chuyển đổi để tấn công mục tiêu mặt đất.

Không quân Ukraine thông báo Nga đã sử dụng 280 UAV, trong khi Tổng thống Zelensky nói con số này là hơn 280 chiếc.

Cầu Pivdenny bắc qua sông Dnipro ở Kiev cũng bị hư hại. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết hạ tầng đường sắt trên cầu bị ảnh hưởng, khiến hoạt động tàu phải tạm dừng. Thành phố đã tăng cường xe buýt để hỗ trợ việc đi lại giữa hai bờ.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã tấn công hạ tầng giao thông tại Kiev, một trung tâm hậu cần ở tỉnh Kharkiv cùng các cơ sở công nghiệp và tàu chở hàng. Moscow cho biết các mục tiêu phục vụ quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Reuters dẫn thông tin từ Nga cho biết một vụ tấn công bằng UAV tại thành phố Bryansk, miền Tây nước này, khiến 1 người thiệt mạng.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine ngày 27-10 bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán dân thường.