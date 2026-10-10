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Thế giới

Bom đánh trúng khu dân cư ở Ukraine, ít nhất 15 người thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, VOV, euro news)

(GLO)- Ngày 10-10, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết các cuộc không kích của Nga vào thành phố Zaporizhzhia, miền Đông Nam nước này, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 16 người bị thương.

Theo Cảnh sát quốc gia Ukraine, lực lượng Nga sử dụng 5 quả bom dẫn đường tấn công các khu dân cư vào rạng sáng cùng ngày, trong đó 2 quả đánh trúng các tòa nhà chung cư.

Một phần chung cư 3 tầng bị phá hủy, nhiều nhà ở xung quanh hư hại. Các đám cháy đã được dập tắt, công tác dọn dẹp hiện trường và cứu nạn vẫn diễn ra.

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Đám cháy tại một căn hộ bị trúng bom dẫn đường của Nga ở Zaporizhzhia ngày 2-10-2026. Ảnh: Chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhzhia/Telegram

Trước xung đột, Zaporizhzhia là thành phố công nghiệp có hơn 700.000 dân, với khu vực ngoại ô cách tiền tuyến chưa đầy 30 km. Các cuộc không kích vào thành phố đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Cùng ngày, Không quân Ukraine thông báo Nga triển khai 160 máy bay không người lái trong đêm.

Theo thống kê sơ bộ đến 9 giờ sáng, phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 117 chiếc, trong khi các vụ tấn công được ghi nhận tại 14 địa điểm.

Diễn biến trên xảy ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế.

Theo đó, Washington đã cấp giấy phép miễn trừng phạt tạm thời để dầu diesel Nga tiếp cận thị trường toàn cầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản đối việc nới lỏng trừng phạt khi chưa có thỏa thuận giảm leo thang rõ ràng và lâu dài.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trong lúc các đại diện Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Miami để thảo luận những đề xuất chấm dứt xung đột.

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