Nga nối lại tập kích Kiev sau 3 ngày ngừng bắn, ít nhất 2 người thiệt mạng

(GLO)- Rạng sáng 8-9, Nga tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương và nhiều công trình bị hư hại.

Theo chính quyền Kiev, các vụ tấn công gây cháy tại nhiều khu vực, làm hư hại ít nhất 14 tòa nhà cao tầng, ký túc xá, trường học, phòng khám, nhà kho và một số công trình khác. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà dân cư bị ảnh hưởng.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo, 31 tên lửa hành trình và 142 UAV. Các vụ đánh trúng mục tiêu được ghi nhận tại 29 địa điểm.

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài Kiev, cuộc tập kích còn ảnh hưởng đến một số khu vực khác của Ukraine, trong đó có Odesa, Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi tạm ngừng bắn trong 72 giờ, trùng với thời điểm 2 đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đến Nga và Ukraine.

Sau các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, 2 đặc phái viên Mỹ đều bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đàm phán 3 bên, nhằm chấm dứt xung đột.

Sau khi các vụ nổ xảy ra, Ba Lan, quốc gia láng giềng và thành viên NATO, đã triển khai hoạt động hàng không nhằm bảo vệ không phận trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của Nga.