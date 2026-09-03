Ukraine chính thức cảnh báo nguy cơ với máy bay dân dụng trong không phận Nga

(GLO)- Ukraine đã chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) rằng không phận Nga không còn an toàn đối với hàng không dân dụng, trong bối cảnh các hoạt động quân sự và tập kích bằng UAV gia tăng.

Ngày 2-9, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, nước này đã chính thức thông báo với ICAO rằng không phận Nga không an toàn đối với hàng không dân dụng, đồng thời kêu gọi các hãng hàng không tránh sử dụng không phận này.

Theo ông Sybiha, Ukraine đưa ra cảnh báo để ICAO thông báo các hãng hàng không và chính phủ các nước về những nguy cơ đối với hoạt động hàng không dân dụng, trong bối cảnh Nga vẫn duy trì hoạt động hàng không trong nước và các chuyến bay quốc tế qua không phận nước này.

Ảnh minh họa: TASS

Động thái trên diễn ra 1 ngày, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và những đơn vị vẫn sử dụng các sân bay trọng yếu của Nga rằng không phận nước này đang trở nên nguy hiểm.

Trong bài phát biểu tối 1-9, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kiev không nhằm vào máy bay dân dụng, nhưng máy bay hành khách không nên hoạt động trong môi trường có UAV.

Ukraine cũng đề nghị, ICAO kêu gọi các quốc gia thành viên bảo đảm an toàn cho hàng không dân dụng, trong đó có việc tạo điều kiện để các nước thành viên ICAO cấm hoàn toàn hoạt động của máy bay dân dụng trong không phận Liên bang Nga.

Nga khẳng định sẽ bảo đảm hoạt động hàng không

Trước cảnh báo của Ukraine, Nga khẳng định sẽ không để xảy ra gián đoạn đáng kể đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Theo hãng thông tấn Interfax, Bộ trưởng Giao thông Nga Andrei Nikitin khẳng định, nước này đang liên tục cải thiện các yêu cầu về an toàn bay và an ninh sân bay, đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng và Vệ binh Quốc gia Nga.

Ông Nikitin cho biết, Nga có các giải pháp để ứng phó với những vấn đề liên quan và sẽ không để xảy ra gián đoạn đáng kể đối với hàng không dân dụng.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsia) cho rằng thông báo của Ukraine tới các cơ quan hàng không quốc tế không có hiệu lực pháp lý và vi phạm Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Rosaviatsia cũng khẳng định, hoạt động vận tải hàng không và cơ sở hạ tầng mặt đất của Nga vẫn được duy trì theo kế hoạch, bao gồm các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài.

Trong ngày 2-9, dữ liệu của Flightradar24 cho thấy hoạt động hàng không tại một số sân bay ở Moscow bị gián đoạn.

Sân bay quốc tế Sheremetyevo ghi nhận 21 chuyến bay bị hủy và 235 chuyến bị chậm, trong khi sân bay Vnukovo có 22 chuyến bị hủy và 94 chuyến bị chậm.

Hãng hàng không giá rẻ Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã hủy một số chuyến bay tới Nga với lý do “kỹ thuật và vận hành”. Sân bay Vnukovo thông báo, Pegasus Airlines đã hủy 6 chuyến đến và 6 chuyến đi tại sân bay này trong ngày 1-9.