Nga tập kích Kiev bằng tên lửa và UAV, 12 người thiệt mạng

(GLO)- Ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận trong đêm 1-9, trong đó có 6 nhân viên ngành đường sắt.

Theo giới chức Ukraine, tại thủ đô Kiev có 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương; tại tỉnh Kiev có 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một cơ sở đường sắt cùng các công trình đường sắt khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị đường sắt Ukraine Oleksandr Pertsovskyi cho hay, 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại đây, trong đó có 6 nhân viên của đơn vị.

Vụ tập kích gây thiệt hại lớn cho cơ sở đường sắt, trong đó một xưởng bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ phải xử lý nhiều đám cháy tại hiện trường. Hoạt động đường sắt trên 2 đoạn tuyến từng bị đình chỉ do ảnh hưởng của vụ tấn công, sau đó được khôi phục.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, gần 350 nhân viên cứu hộ được huy động để khắc phục hậu quả. Ông cho rằng, hiệu quả phòng không có vai trò quan trọng trong việc hạn chế thương vong do các cuộc tập kích.

Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều ngày Kiev liên tục hứng chịu các đợt tập kích bằng UAV phản lực. Tối 1-9, lực lượng phòng không Ukraine tiếp tục hoạt động tại thủ đô, đánh chặn nhiều UAV.

Theo số liệu thống kê, Kiev đã ghi nhận số lần cảnh báo không kích tăng mạnh trong tuần qua. Riêng ngày 28-8, thủ đô có 13 lần cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky ước tính, khoảng 800 UAV phản lực của Nga được triển khai trong 4 ngày đầu của đợt tấn công kéo dài.

Theo phía Ukraine, loại UAV này có thể đạt tốc độ khoảng 600 km/giờ, nhanh hơn đáng kể so với UAV Shahed sử dụng động cơ piston.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa và UAV tấn công.

Moscow tuyên bố, các mục tiêu là cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhiên liệu và năng lượng tại Kiev và khu vực xung quanh, cùng một số cơ sở hạ tầng tại tỉnh Odesa và các cảng Odesa, Chornomorsk.