Ukraine đề xuất ngừng bắn, Nga tiếp tục tập kích giữa nỗ lực thúc đẩy hòa đàm

(GLO)- Ngày 5-9, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moskva trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Cùng thời điểm, Ukraine đề xuất tạm ngừng các cuộc không kích và được cho là yêu cầu lực lượng tạm dừng giao tranh, nhưng các cuộc tập kích của Nga nhằm vào Ukraine vẫn tiếp diễn.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Jared Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2-12-2025. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moskva. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được cho là sẽ tiến hành các cuộc trao đổi với phía Mỹ trong chuyến thăm.

Sau Moskva, hai đặc phái viên dự kiến tới Kiev vào ngày 6-9 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây sẽ là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của hai quan chức Mỹ trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Tổng thống Donald Trump trước đó xác nhận, ông cử ông Witkoff và ông Kushner tới Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy một đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, Washington chưa công bố chi tiết đề xuất này.

Trước chuyến công tác, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Nga trong thời gian các đặc phái viên Mỹ thực hiện chuyến đi, đồng thời kêu gọi Moskva thực hiện biện pháp tương tự để bảo đảm an toàn cho các cuộc tiếp xúc.

Theo các nguồn tin quân sự, các đơn vị Ukraine được yêu cầu tạm dừng giao tranh từ ngày 5 đến hết ngày 8-9. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính quyền Ukraine công bố chính thức và chưa có thỏa thuận ngừng bắn song phương nào được công bố giữa Moskva và Kiev.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn. Theo giới chức Ukraine, một cuộc tập kích nhằm vào thành phố Kamianske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk trong đêm và rạng sáng 5-9, khiến 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Về triển vọng đàm phán, Điện Kremlin cho biết Moskva vẫn duy trì các kênh liên lạc và để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng những bất đồng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được giải quyết.