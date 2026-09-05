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Thế giới

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

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Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Được ký kết tháng 2.2026 tại Hội nghị An ninh Munich, thỏa thuận này chứng kiến nhà thầu quân sự Auterion (Đức - Mỹ) thành lập liên doanh với công ty Airlogix (Ukraine) để sản xuất UAV.

Theo đó, Auterion là bên phụ trách phần mềm và hệ điều hành của UAV, còn Airlogix đóng vai trò sản xuất các bộ phận lắp ráp thành UAV. Theo thông tin từ báo Đức, các dòng UAV được liên doanh sản xuất sẽ được trang bị năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) để đối phó nguy cơ gây nhiễu điện tử đến từ các hệ thống phòng thủ của Nga.

Binh sĩ Ukraine trong một lần phóng UAV ở Donetsk
Binh sĩ Ukraine trong một lần phóng UAV ở Donetsk

"Đức giờ đây đã có dây chuyền sản xuất vũ khí chính xác với chi phí hợp lý và số lượng lớn", Handelsblatt dẫn lời Tổng giám đốc Lorenz Meier của Auterion. Và Đức cam đoan sẽ cung cấp các hệ thống đã được thử nghiệm trong năm nay. Auterion - Airlogix sẽ tập trung sản xuất 2 mẫu UAV: thứ nhất là UAV tầm trung và thứ hai là UAV tầm xa, với tầm hoạt động lên đến 1.500 km.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các UAV Ukraine hôm qua đã tấn công một cơ sở công nghiệp - quân sự ở Sterlitamak thuộc CH Bashkortostan của Liên bang Nga, nơi cách biên giới Ukraine - Nga hơn 1.300 km. Giới chức CH Bashkortostan thừa nhận đã xảy ra một vụ tấn công bằng UAV tại khu công nghiệp của Sterlitamak, nhưng không nói rõ là cơ sở nào bị trúng đòn, cũng như mức độ hư hại.

Cũng trong hôm qua, TASS dẫn nguồn thạo tin cho biết các nhà đàm phán Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ lần lượt đến Nga và Ukraine trong ngày 5 và 6.9.

Theo H.G (TNO)

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