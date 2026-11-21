(GLO)- Vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc đối với tử tù 70 tuổi Reinaldo Dennes tại bang Texas (Mỹ) ngày 19-11 kéo dài hơn 1 giờ, do nhân viên nhà tù gặp khó khăn khi tìm tĩnh mạch để truyền thuốc, khiến phạm nhân liên tục kêu đau trong những phút đầu sau khi thuốc được đưa vào cơ thể.

Phạm nhân Dennes bị hành quyết tại nhà tù Huntsville, bang Texas, sau khi bị kết án tử hình vì sát hại Janos Szucs, nhà kinh doanh kim cương, trong vụ cướp tài sản tại Houston năm 1996.

Tử tù Reinaldo Dennes tại Tòa án Hình sự quận 263 ở Houston, bang Texas, ngày 14-8. Ảnh: Houston Chronicle

Dennes được cố định trên giường hành quyết lúc 18 giờ 4 phút ngày 19-11. Tuy nhiên, nhân viên thi hành án không thể tìm được tĩnh mạch phù hợp ở 2 tay và cánh tay để thiết lập đường truyền.

Sau nhiều lần thử, họ lần lượt đặt kim truyền ở bên trái cổ lúc 18 giờ 20 phút và bàn chân trái lúc 18 giờ 38 phút.

Đến 18 giờ 52 phút, thuốc pentobarbital bắt đầu được đưa vào cơ thể Dennes. Gần như ngay lập tức, phạm nhân liên tục kêu đau, phàn nàn chân phải bị đau dữ dội và mô tả cảm giác như đang bốc cháy.

Mục sư Jeff Hood, người tư vấn tâm linh có mặt trong phòng hành quyết, cho biết Dennes vẫn có thể nói thành câu trong khoảng 4-5 phút trước khi nhịp thở chậm lại và dần mất ý thức.

Ông Michael Graczyk, phóng viên hãng tin AP, từng chứng kiến gần 500 vụ tử hình bằng tiêm thuốc độc, nhận định trường hợp của Dennes có diễn biến khác biệt đáng kể so với những vụ việc ông từng theo dõi.

Theo thông tin từ cơ quan tư pháp Texas, thuốc được ngừng đưa vào cơ thể lúc 19 giờ 7 phút. 1 phút sau, bác sĩ xác nhận Dennes đã tử vong.

Trước những phản ánh về tình trạng đau đớn của phạm nhân, bà Amanda Hernandez, người phát ngôn Sở Tư pháp hình sự Texas, khẳng định quá trình hành quyết tuân thủ quy trình của bang.

Vụ hành quyết tại Texas tiếp tục thu hút sự chú ý sau sự cố thi hành án đối với tử tù Christa Pike tại bang Tennessee hồi tháng 9-2026.

Pike sống sót sau vụ tử hình bằng tiêm thuốc độc và phải nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay.

Tính đến ngày 20-11, Mỹ đã thực hiện 39 vụ tử hình trong năm 2026. Trong đó, Florida ghi nhận 20 trường hợp, còn Texas có 9 trường hợp.

Vụ việc làm gia tăng những quan ngại về độ an toàn và tính hiệu quả của phương pháp tiêm thuốc độc.