(GLO)- Việc nghị sĩ Matan Kahana thuộc phe đối lập được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Israel đang tạo thêm lợi thế cho liên minh do ông Gadi Eisenkot dẫn dắt, đồng thời thu hẹp khả năng chi phối hoạt động lập pháp của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu.

Ngày 17-11, Quốc hội Israel (Knesset) bầu ông Matan Kahana, thành viên đảng Yashar của chính trị gia Gadi Eisenkot, làm Chủ tịch mới với 66 phiếu thuận trong tổng số 120 ghế.

Ứng cử viên do đảng Likud của ông Netanyahu đề cử, nghị sĩ Ofir Katz, nhận được 52 phiếu.

Ông Kahana thay thế ông Amir Ohana, 1 đồng minh của Thủ tướng Netanyahu giữ vị trí này từ năm 2022.

Nghị sĩ Matan Kahana được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Israel. Ảnh: Flash90

Kết quả bỏ phiếu đánh dấu bước tiến quan trọng của phe đối lập trong việc giành ảnh hưởng tại cơ quan lập pháp Israel, sau cuộc bầu cử ngày 27-10 khiến liên minh của ông Netanyahu mất thế đa số.

Vị trí Chủ tịch Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc điều hành hoạt động nghị viện, sắp xếp chương trình nghị sự và quyết định thời điểm đưa các dự luật ra thảo luận, biểu quyết.

Với nhân sự mới, khối của ông Eisenkot có thêm điều kiện thúc đẩy những đề xuất trước đây gặp trở ngại dưới chính phủ của ông Netanyahu, như thành lập ủy ban điều tra nhà nước độc lập về những sai sót dẫn đến vụ tấn công của Hamas ngày 7-10-2023.

Ngoài chức Chủ tịch Quốc hội, các nghị sĩ thuộc khối ông Eisenkot cũng giành quyền lãnh đạo một số ủy ban quan trọng, qua đó tăng khả năng kiểm soát và thúc đẩy tiến trình xem xét các dự luật.

Theo kết quả bầu cử ngày 27-10, khối của ông Netanyahu nắm 53 ghế, trong khi liên minh do ông Eisenkot dẫn dắt có 48 ghế. 2 danh sách chính trị đại diện cộng đồng Arab tại Israel giành tổng cộng 19 ghế.

Nhờ sự ủng hộ của các đảng Arab, ứng cử viên Kahana đã nhận được 66 phiếu để trở thành Chủ tịch Quốc hội.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Quá trình đàm phán vẫn gặp trở ngại do khác biệt giữa các đảng, đặc biệt liên quan đến khả năng hợp tác với các lực lượng chính trị Arab.

Trong thời gian chưa có chính phủ mới, ông Netanyahu tiếp tục giữ chức Thủ tướng tạm quyền. Nếu ông Eisenkot không thành công trong việc tập hợp đủ sự ủng hộ, Tổng thống có thể trao cơ hội thành lập chính phủ cho một nhân vật khác.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận, Israel có thể phải tổ chức bầu cử lại vào năm 2027.