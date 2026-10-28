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Thế giới

Bầu cử Israel: Ông Netanyahu gặp khó trong cuộc đua lập chính phủ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, The Guardian, AP)

(GLO)- Các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu trong cuộc bầu cử Israel ngày 27-10 cho thấy khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phe đối lập đều chưa đủ ghế để thành lập chính phủ đa số. Kết quả dự báo đặt ông Netanyahu trước trở ngại mới trong nỗ lực duy trì quyền lực.

Các dự báo cho thấy cuộc đua giữa khối ủng hộ ông Netanyahu và phe đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot dẫn đầu diễn ra sít sao.

Kênh Kan 11 và Kênh 13 (Israel) dự báo hai khối ngang nhau, trong khi Kênh 12 ghi nhận khối của Thủ tướng đương nhiệm nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, không dự báo nào cho thấy một trong hai bên đạt ngưỡng 61 ghế tại Quốc hội gồm 120 ghế.

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Một điểm bỏ phiếu ở Tel Aviv ngày 27-10-2026. Ảnh: Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)

Các cuộc thăm dò cho biết đảng Likud của ông Netanyahu được dự báo tiếp tục giữ vị trí đảng lớn nhất Quốc hội.

Tuy nhiên, lợi thế của riêng Likud chưa đủ bảo đảm khả năng tập hợp liên minh cầm quyền.

Các đảng đại diện cộng đồng Arab, gồm Danh sách chung và Ra’am, được dự báo giành tổng cộng 17-18 ghế, có thể giữ vai trò quan trọng trong thương lượng thành lập chính phủ.

Trở ngại đối với phe đối lập là bất đồng về khả năng hợp tác với các đảng Arab. Ông Eisenkot gần như đã loại trừ phương án thành lập chính phủ cùng các lực lượng này.

Trong khi đó, ông cũng bác bỏ việc tham gia chính phủ dưới quyền ông Netanyahu, kể cả theo hình thức luân phiên chức Thủ tướng

Cuộc bầu cử tại Israel lần này là cuộc bỏ phiếu Quốc hội đầu tiên kể từ vụ tấn công do Hamas gây ra vào ngày 7-10-2023 và các cuộc chiến sau đó tại Gaza, Liban và Iran.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 77,7%, cao hơn khoảng 7 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử năm 2022. Việc kiểm phiếu dự kiến hoàn tất vào ngày 30-10, còn kết quả chính thức được công bố ngày 4-11.

Sau đó, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn lãnh đạo các đảng và lựa chọn người được đánh giá có khả năng thành lập chính phủ cao nhất để giao nhiệm vụ.

Trường hợp không thành lập được chính phủ, Israel sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, trong khi nội các hiện nay tiếp tục điều hành với vai trò tạm quyền. Vì vậy, dù đối mặt với khó khăn trong việc giành lại đa số, ông Netanyahu vẫn có thể tiếp tục giữ chức trong thời gian các bên đàm phán.

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