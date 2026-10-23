Thủ tướng Israel giao quân đội và tình báo Mossad mục tiêu lật đổ chính phủ Iran

(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ đạo quân đội, tình báo Mossad và các cơ quan an ninh theo đuổi mục tiêu lật đổ chính phủ Iran, nhưng không công bố thời điểm hay phương thức thực hiện.

Ngày 21-10, phát biểu tại lễ tốt nghiệp sĩ quan ở căn cứ huấn luyện Bahad 1, miền nam Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng việc lật đổ chính phủ Iran là biện pháp duy nhất để loại bỏ lâu dài mối đe dọa từ Tehran.

Ông khẳng định đây là nhiệm vụ đã giao cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo Mossad và các cơ quan an ninh khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Đông Jerusalem ngày 5-7. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Israel cáo buộc Iran tiếp tục tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới thời Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Theo ông Netanyahu, việc Tehran theo đuổi loại vũ khí này đặt Israel trước mối đe dọa sống còn. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc tại buổi lễ.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo nước này sẵn sàng đáp trả mạnh nếu Iran tiến hành tấn công.

Ông cáo buộc Tehran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn đang tìm cách thực hiện những vụ tấn công nhằm tác động đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội Israel, dự kiến diễn ra ngày 27-10.

Những phát biểu trên được đưa ra trong tuần cuối trước cuộc bầu cử, giữa lúc xuất hiện thông tin về các phương án nối lại không kích Iran.

Theo các nguồn tin được Financial Times công bố ngày 21-10, ông Netanyahu đã yêu cầu quân đội chuẩn bị kế hoạch tấn công từ đầu tháng, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là phản đối triển khai vào thời điểm này.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, trong khi khả năng nối lại hoạt động quân sự sau thời điểm này vẫn chưa được quyết định.

Trong bối cảnh đó, quân đội Israel duy trì cảnh giác cao và hủy nghỉ phép của toàn bộ binh sĩ từ ngày 22-10 đến hết cuộc bầu cử quốc hội.

Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm cuộc bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.