(GLO)- Ngày 27-11, Uganda công bố triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin mRNA phòng virus Ebola chủng Bundibugyo đầu tiên tại châu Phi, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.

Chương trình do Viện Nghiên cứu virus Uganda (UVRI) phối hợp với hãng công nghệ sinh học Moderna của Mỹ thực hiện nhằm đánh giá độ an toàn và khả năng kích thích đáp ứng miễn dịch của vắc xin mRNA-1469.

Các bác sĩ làm việc tại khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola tại Mubende, Uganda. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 sẽ tuyển chọn 224 tình nguyện viên khỏe mạnh từ 1-65 tuổi.

Đây là lần đầu tiên vắc xin mRNA-1469 được đưa vào chương trình nghiên cứu trên trẻ em từ 1 tuổi trở lên.

Việc sàng lọc và tuyển chọn người tham gia đang được tiến hành. Các tình nguyện viên sẽ được theo dõi trong khoảng 1 năm kể từ thời điểm tiêm vắc xin thử nghiệm.

Trước đó, Moderna đã triển khai thử nghiệm loại vắc xin này tại Canada từ tháng 8-2026, với nhóm đối tượng từ 18-65 tuổi.

Những kết quả sơ bộ của nghiên cứu tại Canada đã góp phần giúp nhóm chuyên gia tư vấn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị đưa mRNA-1469 vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2/3 tại CHDC Congo.

Liên minh Đổi mới sáng tạo vì sự sẵn sàng ứng phó dịch bệnh (CEPI) hỗ trợ Moderna khoản kinh phí lên tới 58,5 triệu USD để phát triển vắc xin phòng virus Ebola chủng Bundibugyo.

Theo CEPI, việc sớm thu thập dữ liệu về độ an toàn và đáp ứng miễn dịch ở trẻ em có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng mở rộng phạm vi sử dụng vắc xin nếu các nghiên cứu tiếp theo chứng minh được hiệu quả bảo vệ.

Bên cạnh vắc xin của Moderna, vaccine ChAdOx1 BDBV do Đại học Oxford (Anh) và Viện Huyết thanh Ấn Độ phối hợp phát triển cũng đang được thử nghiệm lâm sàng tại Anh và Uganda, lần lượt từ tháng 7 và tháng 10-2026.

Ngày 24-11, Liên minh Vaccine toàn cầu (Gavi) công bố thỏa thuận đặt mua trước tối đa 1,5 triệu liều vắc xin ChAdOx1 BDBV nhằm bảo đảm nguồn cung nếu kết quả thử nghiệm cho thấy vắc xin đáp ứng các yêu cầu về độ an toàn, hiệu quả và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Giới khoa học cũng đang đánh giá khả năng bảo vệ chéo của vắc xin Ervebo do hãng dược phẩm Merck sản xuất, vốn đã được cấp phép phòng virus Ebola chủng Zaire.

Bùng phát từ tháng 5-2026, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại CHDC Congo hiện có quy mô lớn thứ hai trong lịch sử các đợt dịch Ebola trên thế giới.

Theo báo cáo ngày 26-11 của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), riêng CHDC Congo đã ghi nhận 12.021 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 5.904 trường hợp tử vong và 3.332 bệnh nhân hồi phục.