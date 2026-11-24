(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ cân nhắc đưa binh sĩ trở lại Syria; Nga cáo buộc Ukraine tìm cách buộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động; Đức cảnh báo Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, Điện Kremlin bác bỏ; Triều Tiên ra mắt chatbot trí tuệ nhân tạo nội địa đầu tiên.

Mỹ cân nhắc đưa binh sĩ trở lại Syria từ năm 2027

Mỹ đang thảo luận kế hoạch huấn luyện binh sĩ Syria rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ an toàn. Nếu được thông qua, chương trình có thể đánh dấu sự trở lại của một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ tại Syria vào năm 2027, sau khi lực lượng nước này rút quân hồi tháng 4-2026.

Quân đội Syria đứng trên một chiếc xe tăng. Ảnh: Reuters/TPO

Theo Reuters, đây sẽ là chương trình huấn luyện đầu tiên của Mỹ dành cho quân đội Syria kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12-2024. Đề xuất dự kiến có sự tham gia của nhân sự đến từ khoảng 15 quốc gia đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Úc, Ả-rập Xê-út và UAE.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn vấp phải rào cản pháp lý tại Mỹ và sự hoài nghi từ một số quan chức quân sự Syria về việc cho phép binh sĩ Mỹ tiếp cận các cơ sở quân sự trong nước.

Một trong những phương án đang được xem xét là tổ chức huấn luyện tại Jordan và Syria từ tháng 3-2027. Chương trình có thể sử dụng nguồn kinh phí còn lại của chiến dịch Inherent Resolve, ước tính khoảng 200 triệu USD.

Nga cáo buộc Ukraina tìm cách buộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động

Ngày 24-11, theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cáo buộc quân đội Ukraina liên tiếp tập kích thành phố Energodar nhằm gây sức ép, buộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) phải ngừng hoạt động.

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS/LĐO

Ông Miroshnik cho rằng Kiev muốn khiến nhà máy gặp trục trặc, trở thành gánh nặng đối với chính quyền địa phương và Nga, đồng thời tạo cớ nghi ngờ năng lực vận hành cơ sở này của phía Nga.

Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc các cuộc tấn công đang đe dọa đời sống người dân Energodar. Theo ông, hệ thống giao thông công cộng tại thành phố phải tạm dừng vì nguy cơ mất an toàn; một số ô tô và điểm chờ xe buýt trở thành mục tiêu tập kích, khiến người dân thiệt mạng. Các máy bay không người lái gắn loa phóng thanh còn bay trên thành phố, yêu cầu cư dân rời khỏi khu vực.

Những cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác định bên chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 19-11 cảnh báo hoạt động quân sự quanh các cơ sở hạt nhân và tình trạng bất ổn của lưới điện đang làm gia tăng rủi ro an toàn.

Nhà máy Zaporizhzhia là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, do Nga kiểm soát từ năm 2022.

Đức cảnh báo Nga có thể đưa vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân lên quỹ đạo

Một vụ phóng vệ tinh quân sự của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS/LĐO

Theo cuộc điều tra chung do các đài truyền hình Đức NDR, WDR và báo Süddeutsche Zeitung công bố ngày 23-11, tình báo Đức và quân đội nước này nhận định vệ tinh Sputnik-S có thể được phóng trong thời gian tới. Thiết bị được cho là đã hoàn thiện từ vài năm trước và đang được lưu giữ tại khu vực ngoại ô thủ đô Mátxcơva.

Các cảnh báo tình báo được chia sẻ hồi đầu tháng 11 cho rằng Nga có thể phóng vệ tinh trong vòng 60 ngày. Bộ Chỉ huy Không gian thuộc quân đội Đức đánh giá thời điểm phóng có thể ngay trong tháng 12.

Thiếu tướng Michael Traut, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Đức, cảnh báo không thể loại trừ khả năng Nga nghiên cứu công nghệ đưa thiết bị nổ hạt nhân lên quỹ đạo. Một vụ kích nổ như vậy có thể ảnh hưởng tới khoảng 1/3 số vệ tinh trên quỹ đạo thấp.

Tướng Stephen Whiting, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ, cũng cảnh báo khoảng 1/3 số vệ tinh ở quỹ đạo thấp có thể ngừng hoạt động trong những giờ hoặc ngày đầu tiên sau một vụ nổ hạt nhân trong không gian.

Phản hồi thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa xem báo cáo và cho rằng nội dung chứa nhiều suy đoán, không có nguồn tin rõ ràng. Đại sứ quán Nga tại Berlin cũng phủ nhận biết về bất kỳ kế hoạch nào như vậy, đồng thời khẳng định hoạt động không gian của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Triều Tiên giới thiệu chatbot AI nội địa đầu tiên

Triều Tiên dường như đã phát triển và giới thiệu chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa đầu tiên, mang tên Fountain of Wisdom (Suối nguồn trí tuệ), theo báo cáo của nhà nghiên cứu Martyn Williams thuộc Trung tâm Stimson, đơn vị điều hành sáng kiến nghiên cứu 38 North chuyên về Triều Tiên.

Giao diện chatbot AI trong phóng sự phát sóng ngày 17-11 trên kênh truyền hình Ryongnamsan của Triều Tiên. Ảnh: RYONGNAMSAN TELEVISION/TTO

Hệ thống do Viện Nghiên cứu AI thuộc Đại học Kim Nhật Thành phối hợp với Công ty Phurunhanul Trading tại Bình Nhưỡng phát triển. Chatbot được giới thiệu tại một triển lãm công nghệ thông tin ở Bình Nhưỡng vào tháng trước và xuất hiện trên kênh truyền hình Ryongnamsan ngày 17-11.

Theo báo cáo, công cụ có giao diện tương tự ChatGPT của OpenAI, có thể trả lời câu hỏi về khoa học, công nghệ bằng tiếng Triều Tiên hoặc tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ dịch thuật.

Tuy nhiên, chatbot áp dụng quy định nghiêm ngặt về nội dung. Một thông báo trên màn hình yêu cầu người dùng không đặt câu hỏi liên quan đến chính trị - xã hội hoặc có nội dung thiếu văn hóa, đồng thời cảnh báo người dùng phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng hệ thống vào mục đích xấu.

Nhà nghiên cứu Martyn Williams nhận định nền tảng có thể được phát triển dựa trên một mô hình AI mã nguồn mở của nước ngoài, dù kiến trúc và phần cứng chưa được công bố.

Báo cáo cũng cho thấy Triều Tiên có thể đang tận dụng các công cụ AI nước ngoài. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, công ty Anthropic của Mỹ cáo buộc một số người Triều Tiên sử dụng chatbot Claude để tạo dựng danh tính nghề nghiệp giả, vượt qua các bài kiểm tra lập trình và đảm nhận công việc từ xa tại một số công ty công nghệ thuộc danh sách Fortune 500.