(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khoảng 100 người quan tâm đến vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng, nhưng thừa nhận khó tìm được người thay thế bà Karoline Leavitt. Người đảm nhiệm cương vị này phải nắm vững chính sách và có khả năng ứng đáp trước những câu hỏi bất ngờ của báo giới.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 21-11, ông Trump đánh giá cao cách bà Karoline Leavitt đảm nhiệm vai trò phát ngôn và cho rằng khó tìm được người có thể làm tốt công việc như bà.

Bà Leavitt rời nhiệm sở từ ngày 27-8. Khi thông báo quyết định này, bà cho biết những đòi hỏi liên tục của công việc khiến bà khó dành đủ thời gian cho 2 con nhỏ.

Ông Trump và cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: X/Karoline Leavitt

Ngày 9-10, ông Trump công bố chọn nhà bình luận Katie Zacharia kế nhiệm bà Leavitt. Trong buổi họp báo đầu tiên ngày 13-10, bà Zacharia trả lời 3 câu hỏi trong khoảng 14 phút.

Sau buổi họp báo, bà đối mặt với các câu hỏi về kinh nghiệm và tư cách hành nghề luật, đồng thời xác nhận chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư.

CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết bà rời vị trí ngày 16-10, sau 5 ngày làm việc. Đến ngày 19-11, theo The Washington Post, ông Trump vẫn chưa chọn được người đảm nhiệm cương vị này lâu dài.

Thư ký báo chí Nhà Trắng là quan chức cấp cao phát ngôn thay mặt chính quyền.

Tại các buổi họp báo, người giữ chức vụ này cập nhật hoạt động của Tổng thống, giải thích các quyết định và trả lời câu hỏi về lập trường của chính quyền trước những diễn biến trong và ngoài nước.

Thư ký và đội ngũ báo chí còn thu thập thông tin từ các bộ phận trong chính quyền, theo dõi tin tức và giúp tổng thống chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc với truyền thông.

Theo USA Today, khi chọn người cho vị trí này, ông Trump xem trọng khả năng xuất hiện trước ống kính và trình bày tự tin, thuyết phục.

Những người từng làm công tác báo chí tại Nhà Trắng, được Dự án Chuyển giao Nhà Trắng phỏng vấn, nhấn mạnh 1 yêu cầu khác là giữ uy tín với phóng viên bằng thông tin chính xác.

Khi chưa có đủ căn cứ, người phát ngôn phải biết lúc nào cần chờ xác minh trước khi xác nhận hoặc bác bỏ 1 thông tin.