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Thế giới

Ông Trump chọn cố vấn truyền thông Katie Zacharia làm người phát ngôn Nhà Trắng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, bnews.vn, NBC News)

(GLO)- Ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia làm Thư ký báo chí Nhà Trắng, thay bà Karoline Leavitt, người rời vị trí này hồi cuối tháng 8.

Trước khi được lựa chọn, bà Zacharia là cố vấn truyền thông cấp cao của Trump Media & Technology Group, công ty vận hành mạng xã hội Truth Social.

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Bà Katie Zacharia được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí Nhà Trắng mới. Ảnh: Barry Morgenstein/foxnews

Trong thông báo trên Truth Social, ông Trump đánh giá cao năng lực truyền thông và sự ủng hộ của bà Zacharia đối với phong trào MAGA (làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), đồng thời nhắc tới những đóng góp của bà trong các chiến dịch tranh cử tại những bang chiến địa.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng bà sẽ truyền đạt hiệu quả thông điệp của chính quyền và phối hợp tốt với giới báo chí.

Bà Zacharia là luật sư và nhà bình luận chính trị theo quan điểm bảo thủ, có bằng Cử nhân và bằng Luật của Đại học Pepperdine, bang California.

Bà thường xuất hiện trên các kênh Fox News, Fox Business và Newsmax để bình luận về chính sách của chính quyền Trump.

Trong năm 2026, bà từng có thời gian ngắn làm công tác truyền thông tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Bà Zacharia cũng từng làm cố vấn pháp lý cho Fix California, tổ chức bảo thủ do cựu đặc phái viên Mỹ Richard Grenell sáng lập, và thực tập tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Việc lựa chọn nhân sự diễn ra khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Thời gian qua, ông Trump bày tỏ không hài lòng với hiệu quả quảng bá chính sách và kết quả điều hành của chính quyền.

Trên cương vị Thư ký báo chí, bà Zacharia sẽ phụ trách các cuộc họp báo, truyền đạt lập trường của Nhà Trắng và trả lời câu hỏi của phóng viên.

Người tiền nhiệm Karoline Leavitt rời Nhà Trắng để dành thêm thời gian cho gia đình sau khi sinh con thứ hai. Fox News đã thông báo tuyển bà làm cộng tác viên bình luận trên sóng truyền hình.

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