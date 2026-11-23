(GLO)- Đảng Dân chủ thắng lớn tại Hạ viện Mỹ; Tổng thống Trump tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa, UAV của Iran; Nổ tại quân cảng Libya, nghi do tàu Nga bị tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-11.

Đảng Dân chủ thắng lớn tại Hạ viện Mỹ

Ngày 22-11, đảng Dân chủ đạt cột mốc 258 ghế sau khi ứng cử viên Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ Cộng hòa Virginia Foxx tại khu vực bầu cử số 5 của bang North Carolina.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington, D.C. Ảnh: VOV

Chiến thắng này được đánh giá là bất ngờ lớn bởi khu vực bầu cử trên vốn là thành trì của đảng Cộng hòa.

Với kết quả mới nhất, đảng Dân chủ đã giành thêm ít nhất 44 ghế so với trước bầu cử, vượt mức tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Trong khi đó, đảng Cộng hòa mới giành được ít nhất 173 ghế và vẫn còn 4 cuộc đua chưa có kết quả cuối cùng.

Khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2027, đảng Dân chủ dự kiến kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Trong khi đó, Nhà Trắng thuộc về một tổng thống đảng Cộng hòa.

Tổng thống Trump tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa, UAV của Iran

Tổng thống Trump tuyên bố Iran phóng lượng lớn tên lửa và UAV trong tuần qua nhưng đều bị hạ, đồng thời dọa ra lệnh tập kích sau năm mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Nhà Trắng hôm 20-11. Ảnh: AP

"Iran tuần qua phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn một năm. Đừng lo lắng, tất cả đều bị hạ và không gây ra thiệt hại" - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 22-11, song không nêu số lượng cụ thể.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo có thể ra lệnh tiến hành tập kích Iran sau năm mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Ông cáo buộc Iran trì hoãn đối thoại và tiếp tục gia tăng hành động thù địch sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ kết thúc.

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS New Orleans thực hiện nhiệm vụ canh gác tại Biển Ả Rập trong khuôn khổ các hoạt động phong tỏa hải quân nhắm vào Iran. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ

Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Mỹ đang duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng biển Iran và ông Trump dự đoán các cuộc tập kích ăn miếng trả miếng sẽ tiếp tục. Tổng thống Mỹ cũng thách thức Tehran tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Washington.

Nổ tại quân cảng Libya, nghi do tàu Nga bị tập kích

Chính quyền ở miền đông Libya nói rằng cháy nổ xảy ra trên một tàu Nga neo ở quân cảng tại Benghazi, nghi do bị tập kích.

Vụ tấn công được cho là do "thiết bị không người lái" gây ra. Được biết, tàu Nga cập cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và bổ sung vật tư trên hành trình về nước theo thỏa thuận hợp tác song phương.

Vụ nổ và hỏa hoạn tại tàu được cho là chiến hạm Merkury trong video đăng hôm 22-11. Video: X/Osinttechnical

Trang tin hải quân Naval News nhận định đây là tàu hộ vệ tên lửa Merkury.

"Ngọn lửa bao trùm con tàu, song chưa rõ nó đã chìm tại bến hay chỉ bị cháy rụi", chuyên gia hải quân H. I. Sutton viết trên Naval News, cho rằng chiến hạm Nga "gần như chắc chắn đã bị phá hủy".

Giới chức Nga chưa đưa ra bình luận. Cũng chưa có bên nào nhận trách nhiệm cho sự việc trên.

Chính quyền ở miền đông Libya cho biết các cơ sở hạ tầng tại cảng dân sự và quân cảng Benghazi đều an toàn. Hoạt động sẽ trở lại bình thường sau khi lực lượng chức năng khống chế được hỏa hoạn và bảo đảm an ninh khu vực.

Người định cư Israel tấn công đốt phá ở Bờ Tây

Truyền thông Palestine đưa tin, những người định cư Israel đã tấn công tại các khu vực vào Deir as-Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik và Al-Tuwani ở Bờ Tây, thiêu rụi 12 chiếc xe và viết những khẩu hiệu phân biệt chủng tộc lên tường nhà.

Một người Palestine kiểm tra những chiếc xe bị những người định cư Israel đốt cháy tại Kafr Malik, thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ảnh: Reuters

Ông Gadi Eisenkot, người đang nỗ lực thành lập chính phủ Israel tiếp theo, đã lên án các vụ tấn công mới nhất này, mô tả chúng là “chủ nghĩa khủng bố Do Thái theo đúng nghĩa đen”, cáo buộc chính phủ của ông Benjamin Netanyahu, vốn đã phê duyệt hơn 100 khu định cư mới, đã “đẩy khu vực này đến bờ vực hỗn loạn”, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại của Israel.

Ông Gadi Eisenkot kêu gọi bắt giữ và có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm.