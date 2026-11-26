(GLO)- Ngày 25-11, Tòa án quân sự tại Moscow ra quyết định tạm giam Thượng tướng Yuri Grekhov, Phó Tư lệnh Không quân - Vũ trụ Nga phụ trách vũ khí và trang bị, với thời hạn tạm giam là 2 tháng.

Báo Kommersant (Nga) cho biết quyết định trên được ghi trong cơ sở dữ liệu của Tòa án quân sự đồn trú số 235 tại Moscow.

Cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã đề nghị tòa áp dụng biện pháp tạm giam.

Tướng Yuri Grekhov. Ảnh: BQP Nga

Hai nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết, ông Yuri Grekhov bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, theo khoản 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Nga.

Ông Yuri Grekhov, 64 tuổi, phục vụ trong quân đội từ năm 1979 và từng giữ nhiều vị trí chỉ huy trong lực lượng phòng không.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa.

Đến năm 2018, ông đảm nhiệm chức Tư lệnh lực lượng này, đồng thời giữ chức Phó Tư lệnh Không quân - Vũ trụ Nga.

Năm 2021, ông Grekhov được thăng quân hàm Thượng tướng và tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Tư lệnh Không quân - Vũ trụ Nga, phụ trách vũ khí và trang bị. Không quân - Vũ trụ Nga bao gồm các lực lượng không quân, vũ trụ và phòng không.