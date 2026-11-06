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Thế giới

Israel: Ông Gadi Eisenkot giành 67 đề cử, ông Netanyahu có thể mất chức

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, VOV, Reuters)

(GLO)- Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot nhận được sự ủng hộ của 67 nghị sĩ Quốc hội trong cuộc tham vấn đề cử Thủ tướng, vượt xa Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu.

Ngày 5-11, các đảng đại diện cho 67 trong tổng số 120 nghị sĩ tại Quốc hội Israel đã đề cử ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, làm người thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ của 46 nghị sĩ, còn 7 nghị sĩ không đề cử ứng cử viên nào.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Israel kiêm cựu tư lệnh quân đội, Gadi Eisenkot. Ảnh: Reuters

Kết quả này làm suy yếu đáng kể vị thế của ông Netanyahu sau cuộc bầu cử ngày 27-10, khi không khối chính trị nào giành đủ 61 ghế để thành lập chính phủ.

Đáng chú ý, hai đảng đại diện cộng đồng Arab tại Israel là Liên danh chung (Joint List), với 11 nghị sĩ, và Ra’am, với 8 nghị sĩ, đều đề cử ông Eisenkot. Các đảng này cho biết mục tiêu là ngăn ông Netanyahu tiếp tục nắm quyền.

Trong khi đó, đảng Thống nhất Torah (UTJ), đối tác lâu năm của ông Netanyahu với 7 ghế Quốc hội, quyết định không đề cử bất kỳ ứng cử viên nào. Động thái này khiến Thủ tướng đương nhiệm mất thêm sự hậu thuẫn trong cuộc đua thành lập chính phủ.

Tổng thống Isaac Herzog cho biết sẽ công bố quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ vào ngày 8-11, sau khi tiếp tục tham vấn các lãnh đạo đảng.

Ông nhận định kết quả đề cử có vẻ rõ ràng, nhưng những bất đồng và quyền phủ quyết giữa các khối chính trị khiến khả năng thành lập liên minh vẫn chưa chắc chắn.

Theo quy định, người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ có 28 ngày để hoàn tất đàm phán, với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày. Nếu nỗ lực này thất bại, Tổng thống có thể giao nhiệm vụ cho một nghị sĩ khác.

Trường hợp không có chính phủ nào giành được sự tín nhiệm của Quốc hội, Israel có thể phải tổ chức bầu cử mới.

Kết quả bầu cử ngày 27-10 cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu giành 27 ghế, nhưng toàn bộ khối liên minh cánh hữu và tôn giáo chỉ có 53 ghế. Các đảng đối lập Do Thái giành 48 ghế, trong khi các đảng Arab đạt 19 ghế.

Dù nhận được 67 đề cử, ông Eisenkot vẫn phải vượt qua những bất đồng giữa các lực lượng ủng hộ để hình thành liên minh có khả năng giành đa số tại Quốc hội.

Một số đảng đối lập vẫn phản đối việc thành lập chính phủ dựa vào sự hỗ trợ của các đảng Arab.

Ông Netanyahu vẫn tiếp tục giữ chức Thủ tướng trong thời gian chính phủ lâm thời hoạt động, cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

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