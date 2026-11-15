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Thế giới

Nga để ngỏ khả năng đàm phán với đại diện châu Âu về Ukraine

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, TTO, euro news)

(GLO)- Điện Kremlin tuyên bố không can thiệp vào việc lựa chọn thành phần phái đoàn châu Âu tham gia thương lượng về Ukraine, nhưng cho biết cần làm rõ lập trường của EU trước khi quyết định mở rộng khuôn khổ đàm phán.

Ngày 14-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không có ý định áp đặt yêu cầu đối với thành phần đại diện của Liên minh châu Âu (EU) trong các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine.

Theo ông, Moscow muốn trao đổi trực tiếp với phía châu Âu để đánh giá khả năng đóng góp của họ vào tiến trình hòa bình.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các đặc phái viên Mỹ thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý để đại diện châu Âu tham gia vòng thương lượng tiếp theo.

Tuy nhiên, trước đó Điện Kremlin khẳng định chưa đưa ra quyết định về việc mở rộng thành phần đàm phán, đồng thời yêu cầu các nước châu Âu thể hiện rõ thiện chí và có đại diện đủ thẩm quyền đối thoại.

Trong cuộc họp tại Dublin (Ireland) ngày 13-11, các nhà lãnh đạo EU thống nhất thành phần đại diện châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan cùng các thể chế của khối.

EU cho rằng sự tham gia của châu Âu là cần thiết bởi các thỏa thuận liên quan đến Ukraine có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói trong những quyết định định hình tương lai Ukraine và trật tự an ninh trên lục địa.

Trước đó, các đại diện châu Âu chỉ tham gia những cuộc trao đổi riêng với phía Ukraine bên lề vòng đàm phán 3 bên Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) vào 2 ngày 10 và 11-11, mà không dự các phiên thương lượng trực tiếp giữa Moscow và Kiev.

Nga cho rằng các nước châu Âu chưa đưa ra sáng kiến hoặc đề xuất hòa bình cụ thể để thảo luận.

Trong khi đó, EU phản đối việc bị đứng ngoài những cuộc thương lượng có thể quyết định tương lai Ukraine và an ninh của chính mình.

Các cuộc tiếp xúc tại Abu Dhabi ghi nhận một số tiến triển, nhưng chưa giải quyết được những bất đồng quan trọng, nhất là vấn đề lãnh thổ.

Nga tiếp tục yêu cầu 1 thỏa thuận rộng hơn về an ninh châu Âu, trong khi Ukraine bác bỏ việc nhượng những khu vực thuộc Donbas mà nước này vẫn kiểm soát.

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