Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên, trao đổi tù binh đạt tiến triển

(GLO)- Nga cho biết các bên đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn sau 2 ngày đàm phán 3 bên với Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE). Tuy nhiên, những bất đồng về lãnh thổ và an ninh hậu xung đột vẫn chưa được giải quyết.

Theo Reuters, ngày 11-11, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán Nga, cho biết Moscow và Washington đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, trong khi những nội dung khác vẫn còn khác biệt. Đối thoại sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Ông Medinsky xác nhận Nga và Ukraine thống nhất về nguyên tắc thực hiện một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, tại Abu Dhabi, UAE, ngày 10-11. Ảnh: AFP

Hãng tin TASS dẫn thông tin từ phía Nga cho biết hoạt động này có thể diễn ra trong khoảng 2-3 tuần tới. Số lượng tù binh cụ thể chưa được công bố. Đại diện Ukraine cũng đánh giá đây có thể là một trong những đợt trao đổi lớn nhất giữa 2 nước.

Lãnh thổ vẫn là nút thắt trong đàm phán

Theo AP, các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi tập trung vào vấn đề nhân đạo, trao đổi tù binh, bảo đảm an ninh và những điều kiện hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn giữ lập trường khác biệt đáng kể về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner nhận định vấn đề lãnh thổ sẽ là trở ngại khó giải quyết nhất. Ông cho biết các bên đã có tiến triển trong thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh sau xung đột, dù lòng tin giữa Nga và Ukraine vẫn hạn chế.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Rustem Umerov cũng đánh giá các cuộc trao đổi về an ninh và thịnh vượng đạt tiến triển đáng kể, nhưng không công bố chi tiết những nội dung đã thống nhất.

Mỹ thúc đẩy mở rộng khuôn khổ đối thoại

Một vấn đề khác được đề cập là vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ukraine mong muốn các cuộc đàm phán tiếp theo có sự tham gia của các nước châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Trong khi đó, Nga chưa thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với việc mở rộng thành phần tham gia.

Ông Medinsky cho biết Moscow chưa thấy những đề xuất hòa bình cụ thể từ các nước châu Âu để làm cơ sở thảo luận.

Ngược lại, phía Ukraine cho rằng không thể xây dựng khuôn khổ an ninh châu Âu mà thiếu sự tham gia của chính các quốc gia trong khu vực.

Sau cuộc gặp tại Abu Dhabi, đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff dự kiến tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó đến Dublin (Ireland) để trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.