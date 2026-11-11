Tin thế giới sáng 11-11: Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga

(GLO)- Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga; Tổng thống Trump tuyên bố phe Dân chủ thất bại trong nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh; Mỹ truy tố 3 nghi phạm liên quan âm mưu đánh bom căn cứ quân sự tại Anh... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-11.

Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-11 thông báo các nhà đàm phán tại vòng thương lượng do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine và Nga ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

Đàm phán Nga-Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ đã kết thúc ngày đầu tiên sau khoảng 4-5 giờ thảo luận. Ảnh: Rustem Umerov/X

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Zelensky xác nhận “một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị”, đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này. Ông bày tỏ mong muốn trao đổi “1.000 người lấy 1.000 người, hoặc có thể là 1.500 người lấy 1.500 người”.

Liên quan đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ “hài lòng” với việc thay đổi cách tiếp cận của 2 đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff, đồng thời khẳng định châu Âu cần lựa chọn đại diện tham gia tiến trình thương lượng giữa Kiev và Moskva ngay trong tháng này.

Các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thốg nhất (UAE) sau 4,5 giờ làm việc, bao gồm một quãng nghỉ khoảng 40 phút.

Cuộc đàm phán 3 bên sẽ tiếp tục vào lúc 11h giờ địa phương ngày 11-11. Hiện, các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì về ngày đàm phán đầu tiên này.

Tổng thống Trump tuyên bố phe Dân chủ thất bại trong nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-11 tuyên bố nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã thất bại, sau khi Hạ viện bỏ phiếu chuyển hồ sơ cáo buộc ông Hegseth tới Ủy ban Tư pháp để xem xét, qua đó chặn việc tiến hành luận tội tại thời điểm này.

Bài đăng của Tổng thống Trump ngày 10-11 về nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth. Ảnh: Donald Trump/X

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định: "Nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã thất bại thảm hại!".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ ông Hegseth, ngoại trừ Hạ nghị sĩ Thomas Massie. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Massie là "kẻ thất bại lớn" và cho rằng những thành tựu của chính quyền, từ các chiến thắng tại Venezuela và Iran đến số lượng tuyển quân cao kỷ lục của quân đội Mỹ, đã dẫn tới việc "minh oan cho một người yêu nước Mỹ".

Thông điệp được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ ngày 10-11 bỏ phiếu với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, thông qua đề xuất chuyển hồ sơ luận tội ông Hegseth tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Theo Reuters, động thái này trên thực tế đã chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ.

Mỹ truy tố 3 nghi phạm liên quan âm mưu đánh bom căn cứ quân sự tại Anh

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10-11 công bố cáo trạng truy tố 3 đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với các tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn, liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố căn cứ không quân RAF Fairford của Anh hồi tháng 9, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Căn cứ RAF Mildenhall – nơi đồn trú của các đơn vị Không quân Mỹ (USAF), gần Mildenhall, Suffolk, Anh. Ảnh: Reuters

Ba nghi phạm gồm Mohammad Al-Saadi, mang hai quốc tịch Iran và Iraq; Mohsen Mohajeri, công dân Iran; và Mohammad Ali al-Hassani, công dân Iraq. Al-Saadi hiện bị giam giữ tại New York, trong khi hai đối tượng còn lại chưa bị bắt.

Theo cáo trạng bổ sung gồm 8 tội danh, các nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm Kata'ib Hezbollah, hai tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Ngoài âm mưu tấn công căn cứ quân sự, các nghi phạm còn bị cáo buộc liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Mỹ và châu Âu, cũng như kế hoạch tấn công một giáo đường Do Thái ở Manhattan, New York.

Các tội danh trong cáo trạng bao gồm âm mưu hỗ trợ các tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố, âm mưu đánh bom và thực hiện các hành vi khủng bố xuyên biên giới. Một số tội danh có khung hình phạt tối đa lên tới tù chung thân.

Israel tiếp tục tấn công tại Gaza, bạo lực gia tăng ở Bờ Tây

Các cuộc tấn công của Israel ngày 10-11 tại Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, bạo lực tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng, với việc binh sĩ Israel bắn chết một thiếu niên Palestine.

Tại thành phố Gaza, các cuộc không kích của Israel đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một người cha và con trai 13 tuổi của người này. Quân đội Israel cho biết đã tấn công các phần tử khủng bố tại khu vực này.

Khói bốc lên trong chiến dịch quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, nhìn từ khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 2-10-2025. Ảnh: Reuters

Tại Khan Younis, phía Nam Gaza, một người đàn ông đã thiệt mạng do trúng đạn của binh sĩ Israel, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày 10-11 lên 4 người. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Tại Bờ Tây, một thiếu niên Palestine 14 tuổi đã bị binh sĩ Israel bắn chết hôm 9/11. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã hành động nhằm ngăn chặn các vụ ném đá và tấn công khủng bố trong khu vực.