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Thế giới

Nghi phạm xả súng ở Ba Lan từng tìm hiểu về kẻ thảm sát 77 người tại Na Uy

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, Vietnam+, NDO)

(GLO)- Ngày 10-11, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek cho biết máy tính của nghi phạm vụ xả súng tại Krakow lưu dấu truy cập các trang web về Anders Breivik, kẻ thực hiện vụ thảm sát năm 2011 ở Na Uy.

Theo đó, cảnh sát Ba Lan phát hiện dữ liệu máy tính của Michal Oksinski, 24 tuổi, cho thấy người này từng tìm hiểu các website liên quan đến Anders Behring Breivik.

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Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Krakow. Ảnh: Reuters

Các nhà điều tra cũng phát hiện những biểu tượng có thể liên quan đến chủ nghĩa cực đoan tại nơi làm việc của đối tượng.

Một bộ giảm thanh được tìm thấy trong chiếc xe nghi phạm sử dụng khi gây án. Theo Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan, những dấu vết này đang được xem xét nhằm làm rõ quá trình chuẩn bị và động cơ của vụ tấn công.

Tuy nhiên, việc sở hữu biểu tượng hoặc truy cập website chưa đủ để khẳng định nghi phạm có quan điểm cực hữu hay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Breivik.

Anders Breivik là phần tử cực hữu người Na Uy gây ra 2 vụ tấn công ngày 22-7-2011. Đối tượng đánh bom tại Oslo khiến 8 người thiệt mạng, sau đó xả súng tại đảo Utoya, sát hại 69 người, phần lớn là thanh thiếu niên. Tổng số nạn nhân là 77 người.

Vụ xả súng xảy ra chiều 7-11 tại Quảng trường Chợ Chính, khu vực trung tâm lịch sử của Krakow.

Nghi phạm lái xe vào quảng trường, nổ súng vào những người xung quanh rồi bị cảnh sát bắn và bắt giữ. 6 người thiệt mạng, gồm 4 công dân Ba Lan, 1 người Anh và 1 người Áo. 15 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát. Ngày 9-11, nghi phạm Oksinski đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cha, mẹ và em gái 21 tuổi của nghi phạm tại nhà riêng ở Ostrowiec Swietokrzyski.

Công tố Ba Lan nhận định Oksinski là người thực hiện cả vụ xả súng tại Krakow và các vụ giết người trong gia đình. Tổng cộng 9 người thiệt mạng trong 2 vụ việc.

Cơ quan công tố xác nhận thu giữ 4 khẩu súng tại xe và người nghi phạm, gồm hai súng trường AR-15 và hai súng ngắn, cùng hàng trăm viên đạn.

Bảy khẩu súng khác được phát hiện tại nhà riêng. Nghi phạm có giấy phép sở hữu súng từ tháng 1-2026 và mua khẩu súng đầu tiên vào tháng 3 cùng năm.

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