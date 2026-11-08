Vụ xả súng ở Ba Lan: Hé lộ danh tính 3 nạn nhân trong nhà nghi phạm

(GLO)- Ba thi thể được phát hiện tại nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng ở Krakow (Ba Lan) được xác định là cha, mẹ và em gái của đối tượng.

Theo các nguồn tin báo chí quốc tế, cảnh sát Ba Lan phát hiện 3 người tử vong tại nhà riêng của nghi phạm ở thành phố Ostrowiec Świętokrzyski.

Các nạn nhân được xác định là cha (53 tuổi), mẹ (52 tuổi) và em gái (20 tuổi) của nghi phạm. Cả 3 đều có vết thương do súng bắn.

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Krakow, Ba Lan ngày 7-11. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Nghi phạm, 24 tuổi, là công dân Ba Lan, bị cảnh sát bắn trọng thương và bắt giữ sau vụ xả súng tại Quảng trường ở Krakow ngày 7-11.

Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và nghi phạm.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński, những dấu hiệu ban đầu cho thấy nghi phạm có quan điểm cực đoan và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực hữu. Tuy nhiên, động cơ cụ thể của vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm, thu giữ nhiều vũ khí và phối hợp với các cơ quan an ninh để làm rõ mối liên hệ giữa 3 nạn nhân tại nhà riêng với vụ xả súng ở Krakow.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi vụ việc là hành động khủng bố. Tổng thống Karol Nawrocki tuyên bố tổ chức quốc tang trong 2 ngày 8 và 9-11 để tưởng niệm các nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng Ba Lan vẫn tiếp tục làm rõ diễn biến vụ tấn công, động cơ của nghi phạm và những tình tiết liên quan đến 3 người thân tử vong tại nhà đối tượng.