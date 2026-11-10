Tin thế giới tối 11-11: Nga, Mỹ, Ukraine thống nhất 4 ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Nga, Mỹ, Ukraine thống nhất 4 ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình; Nổ nhà máy thép tại Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người thiệt mạng; Mỹ điều chuyển ít nhất 13 máy bay khỏi các căn cứ tại Anh; Ả rập Xê út đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và miền Nam.

Nga, Mỹ, Ukraine thống nhất 4 ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình

Mỹ xác định 4 trọng tâm trong đàm phán với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, gồm chấm dứt chiến sự, bảo đảm an ninh, phục hồi kinh tế và giải quyết vấn đề nhân đạo. Vai trò của châu Âu cũng được đặt ra.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cho biết Washington muốn thảo luận các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu tại vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine ở Abu Dhabi (UAE) trong tuần này.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (bên phải) và Jared Kushner. Ảnh nguồn TPO

Ông Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ làm trung gian cho cuộc gặp dự kiến diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2.

Mỹ tập trung vào 4 vấn đề: chấm dứt chiến sự, bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột, phục hồi kinh tế và giải quyết các vấn đề nhân đạo. Washington cũng muốn rà soát, cải thiện các thỏa thuận an ninh hiện có của châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hoan nghênh việc đưa vấn đề an ninh tập thể vào trọng tâm đàm phán, đồng thời nhấn mạnh cần có bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine. Phái đoàn Nga có Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tham gia.

Về phía Ukraine, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov cho biết các vấn đề nhân đạo, nhất là trao đổi tù binh, sẽ được chú trọng. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov cũng thông báo phái đoàn nước này sẽ gặp đại diện Anh, Pháp, Đức, Ý, EU và NATO tại Abu Dhabi nhằm bảo đảm châu Âu có tiếng nói trong tiến trình ngoại giao.

Vai trò của châu Âu vẫn là vấn đề gây tranh luận. Trong khi Ukraine mong muốn các đối tác tham gia, Moscow nhiều lần hoài nghi về khả năng đóng góp của EU và Anh vào tiến trình hòa bình.

Cuộc đàm phán diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn cục bộ kéo dài một tuần quanh thị trấn Alyoshki, vùng Kherson, giúp sơ tán hơn 750 dân thường. Thỏa thuận đạt được với sự thúc đẩy của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Nổ nhà máy thép tại Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người thiệt mạng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9-11 thông báo giới chức nước này đã mở cuộc điều tra vụ nổ tại nhà máy thép HABAS ở miền Tây, khiến 16 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ nhà máy thép ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9-11-2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu trên truyền hình, ông Erdogan bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, đồng thời khẳng định nguyên nhân, khả năng xảy ra sai sót và trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được làm rõ. Trong số những người bị thương, có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thống đốc tỉnh Izmir Suleyman Elban, vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại nhà máy HABAS, cách thành phố cảng Izmir khoảng 60 km về phía Bắc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là cần trục trên cao bị sập, rơi vào lò hồ quang điện công nghiệp đang sử dụng để đúc thép lỏng, gây ra vụ nổ. Các nạn nhân đều là công nhân nhà máy.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn lao động tại HABAS. Theo báo Evrensel, ít nhất 11 công nhân đã thiệt mạng tại nhà máy này trong 10 năm qua. Tập đoàn HABAS, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Mỹ điều chuyển ít nhất 13 máy bay khỏi các căn cứ tại Anh giữa lo ngại về Iran

Ít nhất 13 máy bay quân sự Mỹ đã rời hai căn cứ không quân Lakenheath và Mildenhall tại Anh, trong bối cảnh an ninh được tăng cường tại các cơ sở này. Động thái diễn ra khi xuất hiện thông tin về một mối đe dọa từ Iran.

Trao đổi với chuyên trang quân sự The War Zone ngày 9-11, một quan chức Mỹ cho biết các biện pháp tăng cường bảo vệ lực lượng đang được triển khai tại hai căn cứ. Washington cũng phối hợp với London nhằm bảo đảm an toàn cho hạ tầng, nhân sự, gia đình quân nhân và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ nguyên nhân cụ thể cũng như các biện pháp được áp dụng.

Máy bay tiếp dầu KC-135R Mỹ cất cánh từ căn cứ Mildenhall hồi năm 2024. Ảnh: USAF/VNE

Theo Wall Street Journal, Mỹ đã sơ tán máy bay khỏi căn cứ Mildenhall sau khi xuất hiện “mối đe dọa từ Iran”. Các quan chức Mỹ đang thảo luận về bản chất của mối đe dọa này.

Từ sáng 9-11, ít nhất 10 máy bay tiếp dầu KC-135R và 3 trực thăng lai CV-22B Osprey của Mỹ rời Mildenhall, chuyển đến các căn cứ không quân khác tại Anh, Đức, Tây Ban Nha và sân bay Glasgow Prestwick ở Scotland.

Cùng ngày, căn cứ Lakenheath đăng thông báo kêu gọi người dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo các phương tiện bay không người lái xuất hiện trong khu vực. Tuy nhiên, chưa rõ thông báo này có liên quan đến việc tăng cường an ninh tại hai căn cứ hay không.

Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu - châu Phi cho biết máy bay được luân chuyển giữa các căn cứ vì nhiều lý do, trong đó có hoạt động huấn luyện và yêu cầu thực tế, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do an ninh hoạt động.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều máy bay, trong đó có phi cơ tiếp dầu, được điều động tới Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-11 tuyên bố Washington đã xác định các mục tiêu tại Iran nếu nối lại chiến dịch tấn công, bao gồm nhà máy điện và cầu đường. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng Mỹ tái tập kích Iran là thấp nếu đàm phán về vấn đề hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz đạt tiến triển.

Ả rập Xê út đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và miền Nam

Ngày 10-11, lực lượng phòng không Ả rập Xê út đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh, gồm một tên lửa đạn đạo và một tên lửa hành trình. Một số tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố trước khi cơ quan chức năng thông báo tình hình nguy hiểm đã qua.

Khói lửa bốc lên tại Riyadh trong vụ tấn công hồi tháng 3. Ảnh: AFP/Dân Trí

Theo Reuters, thông tin được liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu trong cuộc chiến tại Yemen công bố. Trước đó, lực lượng phòng vệ dân sự nước này đã phát cảnh báo sớm về nguy cơ đe dọa trên không, đồng thời yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.

Trong một thông báo riêng, liên quân cho biết đã đánh chặn thêm một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía khu vực miền Nam. Cảnh báo nguy hiểm cũng được phát tại hai thành phố Abha và Khamis Mushait, trước khi cơ quan chức năng xác nhận tình hình đã ổn định.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và liên quân hậu thuẫn chính phủ Yemen được quốc tế công nhận gia tăng. Houthi đã đẩy mạnh hoạt động tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ.

Trước đó, ngày 8-11, một tòa nhà văn phòng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Khu tài chính King Abdullah ở Riyadh bị hư hại do mảnh vỡ sau một cuộc tấn công. Bộ Năng lượng Ả rập Xê út cho biết thiệt hại ở mức hạn chế và không có thương vong.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành 4 chiến dịch quân sự, sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái nhằm vào một số mục tiêu tại Ả rập Xê út, trong đó có khu tài chính, sân bay Riyadh, các cơ sở dầu mỏ của Saudi Aramco và thành phố Abqaiq ở miền Đông.