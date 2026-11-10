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Thế giới

Triều Tiên thử ngư lôi mới, dự kiến trang bị cho Hải quân từ năm 2027

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Vietnam+, Yonhap, AP)

(GLO)- Ngày 9-11, Triều Tiên thử nghiệm hệ thống ngư lôi tốc độ cao mới tại vùng biển phía Đông bán đảo, đồng thời thông báo kế hoạch đưa vũ khí này vào trang bị cho Hải quân từ đầu năm 2027.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Học viện Khoa học Quốc phòng, Cục Quản lý tên lửa và Cục Nghiên cứu vũ khí ngư lôi đã tiến hành kiểm tra hiệu quả chiến đấu của hệ thống.

Cuộc thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ vũ khí, trong đó có các giải pháp nâng cao hiệu suất động lực và hệ thống đẩy.

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Tàu tuần tra của hải quân Triều Tiên. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Triều Tiên cho biết những công nghệ cốt lõi liên quan đã được phát triển thông qua hơn 180 lần thử nghiệm trong 5 năm.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không công bố tên gọi, thông số kỹ thuật, tốc độ, tầm hoạt động hay phương tiện phóng của ngư lôi mới.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định vụ thử có thể nhằm thể hiện năng lực Hải quân và hệ thống vũ khí dưới nước đang được Triều Tiên tăng cường.

Vụ thử mới diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo thử nghiệm ngư lôi tốc độ siêu cao dẫn đường chính xác Zam-2.0, được nước này tuyên bố tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chức năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường hồi tháng 10.

KCNA cho biết các công nghệ động lực của Zam-2.0 đã được kiểm chứng qua hơn 180 lần thử nghiệm trong 5 năm.

Triều Tiên cũng đang mở rộng năng lực tác chiến trên biển thông qua phát triển tàu chiến và vũ khí phóng từ tàu ngầm.

Tháng 6-2026, nước này đưa tàu khu trục Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn vào hoạt động tại vùng biển phía Tây.

Tháng 9, Bình Nhưỡng tiếp tục đưa tàu Kang Kon cùng tải trọng vào biên chế tại vùng biển phía Đông.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trước đó tuyên bố chương trình trang bị vũ khí chiến lược cho Hải quân, trong đó có năng lực hạt nhân, đang được triển khai theo kế hoạch.

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