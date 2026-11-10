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Thế giới

Mỹ điều chuyển máy bay khỏi căn cứ Anh sau cảnh báo an ninh liên quan Iran

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Dân Trí, Reuters)

(GLO)- Mỹ đã điều chuyển nhiều máy bay tiếp dầu khỏi căn cứ RAF Mildenhall tại Anh sau cảnh báo về mối đe dọa liên quan Iran, đồng thời nâng mức bảo vệ an ninh tại 2 cơ sở quân sự.

Động thái này diễn ra sau khi Washington rút oanh tạc cơ B-1 khỏi RAF Fairford hồi tháng 10, trong bối cảnh điều tra nghi vấn hoạt động tình báo Iran nhằm vào căn cứ quân sự Anh.

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Căn cứ không quân RAF Mildenhall ở miền đông nước Anh. Ảnh: AFP

Ngày 10-11, Reuters dẫn nguồn từ The Wall Street Journal cho biết, quân đội Mỹ đã di chuyển máy bay khỏi căn cứ RAF Mildenhall sau khi xuất hiện cảnh báo về nguy cơ liên quan Iran.

Theo đó, 2 máy bay tiếp dầu Mỹ chuyển hướng tới Đức trong ngày 9-11, trong khi một số máy bay khác cũng được điều động đến Đức và các địa điểm khác.

Cùng thời điểm, Mỹ nâng mức bảo vệ lực lượng tại RAF Mildenhall và RAF Lakenheath lên FPCON Charlie, cấp cảnh báo an ninh cao thứ hai trong hệ thống của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Mức này được áp dụng khi thông tin tình báo cho thấy nguy cơ xảy ra hành động khủng bố đáng kể.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ chưa công bố chi tiết về mối đe dọa cũng như xác nhận chính thức mối liên hệ giữa cảnh báo mới và Iran. Trong khi Anh cho biết việc điều chuyển máy bay là hoạt động thường xuyên phục vụ yêu cầu tác chiến.

Đầu tháng 10, Mỹ xác nhận toàn bộ oanh tạc cơ B-1 được triển khai tại RAF Fairford đã trở về các căn cứ ở Mỹ.

Khoảng 12 máy bay B-1B Lancer từng hoạt động tại đây, được sử dụng trong các chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Quyết định được đưa ra sau khi cảnh sát Anh bắt giữ 5 người đàn ông gần căn cứ Fairford vào ngày 27-9, với nghi vấn chuẩn bị hành vi khủng bố.

Lực lượng chức năng phát hiện xăng trong các phương tiện nhưng không tìm thấy thiết bị nổ. Tổng cộng 7 người đã bị bắt trong quá trình điều tra.

Ngày 27-10, cảnh sát chống khủng bố Anh thông báo 2 người bị truy tố theo Đạo luật An ninh quốc gia năm 2023, trong đó 1 người bị cáo buộc hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài mà nhà chức trách nghi là Iran.

RAF Mildenhall và RAF Lakenheath hiện là những cơ sở quan trọng của Không quân Mỹ tại Anh, lần lượt hỗ trợ hoạt động tiếp dầu trên không, trinh sát, tác chiến đặc biệt và triển khai máy bay chiến đấu.

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