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Thế giới

Hàn Quốc cân nhắc triệu hồi đại sứ tại Ukraine vì tranh cãi bảo mật thông tin tù binh

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VnE, The Korea Times)

(GLO)- Ngày 6-10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul đang xem xét các biện pháp ngoại giao cứng rắn, trong đó có khả năng triệu hồi đại sứ tại Ukraine, sau khi đánh giá lời xin lỗi của Kiev về việc công khai thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong phiên giám sát hoạt động Bộ Ngoại giao tại Quốc hội, ông Cho cho biết đã thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha và nhận được thông điệp có nội dung xin lỗi.

Tuy nhiên, theo ông, phản hồi này còn khác biệt so với kỳ vọng của Hàn Quốc. Việc triệu hồi Đại sứ Park Hee-chang là một trong những phương án đang được cân nhắc, chưa phải quyết định đã được thông qua.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Bất đồng nảy sinh sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23-9 rằng hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt khi tham chiến hỗ trợ Nga đã được chuyển giao cho Hàn Quốc.

Seoul cho rằng việc công bố thông tin vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước, trong khi Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận này.

Ngoại trưởng Cho khẳng định hai bên đã thống nhất giữ kín vụ chuyển giao để bảo vệ các binh sĩ cùng gia đình họ tại Triều Tiên.

Ông cho biết Ukraine là bên đề nghị bảo mật trước và Hàn Quốc có tài liệu hoặc biên bản trao đổi chứng minh thỏa thuận.

Ông cũng bác bỏ việc Seoul cam kết cung cấp vũ khí hay hỗ trợ khác cho Kiev để đổi lấy việc tiếp nhận 2 tù binh.

Trước đó, Hàn Quốc yêu cầu Ukraine giải thích và xin lỗi chính thức. Ngày 2-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo sẽ có biện pháp bổ sung nếu Kiev tiếp tục không đáp ứng yêu cầu.

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