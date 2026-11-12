Lần đầu tiên sau 14 năm, hàng triệu người dân Tây Ban Nha đình công về tình trạng giá nhà ở

(GLO)- Ngày 11-11, khoảng 4 triệu lao động Tây Ban Nha tham gia cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ, nhằm yêu cầu chính phủ giải quyết tình trạng nhà ở ngày càng đắt đỏ. Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên sau 14 năm, diễn ra trong bối cảnh bất bình xã hội gia tăng.

Cuộc đình công do hai công đoàn lớn nhất Tây Ban Nha là Tổng Liên đoàn Lao động (UGT) và Ủy ban Công nhân (CCOO) phối hợp tổ chức, với sự ủng hộ của các Hiệp hội người thuê nhà.

Ước tính, khoảng 4 triệu người lao động, tương đương gần 1/5 lực lượng lao động cả nước, tham gia hoạt động này.

Nhiều cuộc tuần hành diễn ra tại Madrid, Barcelona và các thành phố khác, khiến giao thông công cộng, hoạt động sản xuất và kinh doanh bị gián đoạn.

Người biểu tình tuần hành qua trung tâm Madrid trong cuộc tổng đình công toàn quốc ở Tây Ban Nha ngày 11-11. Ảnh: AP

Các công đoàn cho biết tỷ lệ đình công tại ngành ô tô và cảng biển đạt khoảng 90%, một số nhà máy Volkswagen và SEAT ngừng hoạt động hoàn toàn.

Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, nhưng một số địa điểm tại Madrid và Barcelona đã xuất hiện đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay và đạn xốp để giải tán các nhóm người quá khích.

Theo Reuters, khủng hoảng nhà ở là nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng phản đối. Tây Ban Nha hiện thiếu khoảng 750.000 căn nhà và con số này có thể vượt 1 triệu vào năm 2028.

Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu gia tăng khiến giá thuê nhà tăng mạnh, gây áp lực lớn lên ngân sách các hộ gia đình.

Hội đồng Thanh niên Tây Ban Nha cho biết tiền thuê nhà trung bình là khoảng 1.176 euro/tháng, tương đương gần 99% thu nhập tháng bình quân của người trẻ.

Nhiều người lao động, đặc biệt là thanh niên, ngày càng khó tìm được nơi ở phù hợp với khả năng tài chính.

Bất bình xã hội càng gia tăng sau vụ trục xuất 1 phụ nữ 87 tuổi tại Madrid hồi tháng 9. Vụ việc và cái chết sau đó của bà trở thành biểu tượng cho những khó khăn mà người thuê nhà đang đối mặt.

Các công đoàn kêu gọi chính phủ can thiệp mạnh hơn vào thị trường nhà ở và thúc đẩy chính sách tiền lương.

Cuộc đình công diễn ra chưa đầy 3 tuần trước cuộc bầu cử sớm dự kiến vào ngày 29-11, đưa vấn đề nhà ở trở thành trọng tâm tranh luận chính trị.