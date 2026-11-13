Tin thế giới tối 13-11: Italy phát hiện gần 3.800 trường học bị đe dọa đánh bom

(GLO)- Bản tin có những nội dung đáng chú ý: Italy ghi nhận gần 3.800 trường học cùng Phủ Thủ tướng nhận thư đe dọa đánh bom; Iran tuyên bố phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain; Trung Quốc phản đối Washington tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip sau vụ việc liên quan Nvidia...

Iran tuyên bố phá hủy radar cảnh báo sớm Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã đánh trúng và phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ đặt tại Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Washington.

Theo IRGC, chiến dịch được triển khai vào rạng sáng 13-11 để trả đũa vụ Mỹ không kích một tháp thông tin liên lạc tại Sirik. Tuy nhiên, lực lượng này không cung cấp chi tiết về loại vũ khí được sử dụng cũng như vị trí chính xác của mục tiêu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, cùng giới chức Bahrain hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố trên.

Tên lửa Iran được phóng trong hình ảnh công bố ngày 26-3. Ảnh: IRIB

Bahrain có nhiều cơ sở quân sự của Mỹ, trong đó đáng chú ý là Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân (NSA) - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm, cơ quan điều phối hoạt động của lực lượng hải quân Mỹ tại Trung Đông.

Trong giai đoạn đầu của xung đột, Iran chủ yếu nhắm vào các hệ thống radar cảnh báo sớm và cơ sở chứa máy bay của đối phương. Những đòn đánh này được cho là nhằm tạo điều kiện cho các chiến dịch tiếp theo nhằm vào kho vũ khí, doanh trại và nhiều cơ sở quân sự khác, gây tổn thất hàng tỷ USD cho Mỹ.

Ngày 9-11, một quan chức hải quân IRGC cho biết Iran đã phá hủy các hệ thống định vị do đối phương triển khai tại những bãi đá phía nam eo biển Hormuz. Theo quan chức này, sự việc khiến tàu thương mại không thể lưu thông qua tuyến hàng hải ngoài khơi Oman.

Italy: 3.778 trường học cùng Phủ Thủ tướng nhận thư đe dọa đánh bom

Italy tiếp tục đối mặt với hàng loạt thông báo đe dọa đánh bom giả trong ngày 12-11. Tổng cộng 3.778 trường học trên cả nước cùng Phủ Thủ tướng Italy (Điện Chigi) và Tòa án Giám sát Rome nhận được thư điện tử có nội dung đe dọa.

Thông tin cập nhật từ giới chức và truyền thông Italy tối 12-11 cho biết các vụ việc xuất hiện tại nhiều địa phương, gồm Veneto, Liguria, Umbria, Lazio, Puglia và đảo Sicily.

Các thư đe dọa đều được ký tên bởi người tự xưng “Mikhail Andropov”, thuộc một nhóm tuyên bố có lập trường thân Nga.

Trong số 3.778 cơ sở giáo dục bị nhắm mục tiêu trong ngày 12-11, chỉ có 77 trường tiến hành sơ tán học sinh, và 36 trường trong số đó đã nhanh chóng khôi phục hoạt động giảng dạy ngay trong buổi sáng sau khi lực lượng chức năng rà soát và xác nhận an toàn. Ảnh: Reuters

Trong tổng số 3.778 trường bị nhắm đến, 77 cơ sở quyết định sơ tán học sinh. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và xác nhận không có nguy cơ thực tế, 36 trường trong số này đã trở lại hoạt động giảng dạy ngay trong buổi sáng.

Đối với các thư đe dọa nhằm vào Phủ Thủ tướng Italy và Tòa án Giám sát Rome, nhà chức trách xác định không có dấu hiệu nguy hiểm cụ thể. Vì vậy, các cơ quan không phải sơ tán và vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 11-11, Italy đã trải qua đợt đe dọa đánh bom đầu tiên với quy mô lớn hơn 6.000 trường học bị nhắm tới. Hàng trăm cơ sở giáo dục phải sơ tán khẩn cấp, khiến phụ huynh lo lắng và hoạt động học tập bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trung Quốc phản đối Mỹ tăng kiểm soát xuất khẩu chip sau vụ việc liên quan Nvidia

Ngày 13-11, Trung Quốc lên tiếng phản đối khả năng Mỹ áp dụng thêm các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn, trong bối cảnh những tranh cãi liên quan tập đoàn Nvidia tiếp tục thu hút sự chú ý.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh không đồng tình với việc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu một cách quá mức. Theo bà, những chính sách như vậy gây ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Reuters

Theo AFP, phát biểu được đưa ra sau khi một số nghị sĩ Mỹ đề xuất Washington tiếp tục tăng cường hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh hai nước cần thực hiện những thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao đã đạt được, qua đó duy trì quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ phát triển ổn định.

Ngày 12-11, ông Jensen Huang rời vị trí giám đốc điều hành (CEO) Nvidia sau hơn một năm đối mặt với nhiều tranh cãi.

Những vấn đề này bắt đầu từ bài viết của New York Times hồi tháng 10-2025, đề cập mối liên hệ giữa ông với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Sau khi vụ việc được đề cập, xuất hiện nghi vấn Bộ Thương mại Mỹ dưới thời Bộ trưởng Howard Lutnick đã không có biện pháp xử lý trước những cáo buộc Megaspeed hỗ trợ đưa công nghệ Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thâm hụt ngân sách Mỹ tháng 10 lên 404 tỷ USD, cao nhất lịch sử

Bộ Tài chính Mỹ ngày 13-11 thông báo ngân sách liên bang ghi nhận mức thâm hụt 404 tỷ USD trong tháng 10-2026, tháng khởi đầu năm tài chính 2027. Đây là mức thâm hụt lớn nhất từng được ghi nhận trong tháng 10, tăng 120 tỷ USD, tương đương 42%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự suy giảm nguồn thu trong khi chi ngân sách tiếp tục gia tăng.

Báo cáo cho thấy tổng thu của Chính phủ Mỹ trong tháng 10 đạt 369 tỷ USD, giảm 35 tỷ USD, tương ứng 9%, so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, khoản thu ròng từ thuế hải quan giảm 39%, từ 31,3 tỷ USD xuống 19,2 tỷ USD, góp phần đáng kể vào sự sụt giảm nguồn thu.

Cảng container Long Beach tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thuế thu nhập cá nhân, không tính các khoản khấu trừ tại nguồn, cũng giảm 29 tỷ USD, tương đương 36%, còn 51 tỷ USD.

Sự sụt giảm này một phần liên quan đến nền so sánh của năm trước, khi nguồn thu tăng mạnh nhờ các khoản thanh toán thuế được gia hạn cho người dân California chịu ảnh hưởng của các vụ cháy rừng hồi đầu năm 2025.

Ở chiều ngược lại, chi tiêu liên bang trong tháng 10 đạt 773 tỷ USD, tăng 84 tỷ USD, tương ứng 12%, so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức chi cao nhất từng ghi nhận trong tháng 10.

Chi ngân sách của Bộ Nông nghiệp Mỹ tăng 14 tỷ USD, tương đương 80%, chủ yếu do các khoản hỗ trợ dành cho lĩnh vực nông nghiệp.

Trong khi đó, chi tiêu quân sự tăng 28 tỷ USD, tương ứng 30%, do các khoản thanh toán chuyển tiếp từ năm trước cùng chi phí vận hành, bảo dưỡng và mua sắm tăng lên.