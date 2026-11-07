Đe dọa đánh bom phủ bóng hàng không và truyền hình châu Âu

(GLO)- Làn sóng đe dọa đánh bom tại châu Âu tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng ít nhất 18 chuyến bay trong ngày 6-11 và buộc nhiều cơ quan truyền thông sơ tán nhân viên, gián đoạn phát sóng.

Các cảnh báo trong ngày 6-11 ảnh hưởng đến ít nhất 18 chuyến bay đi và đến Bulgaria, Cộng hòa Séc, Pháp, Italy, Hungary, Cyprus, Romania, Anh và Bồ Đào Nha. Hungary phải điều động tiêm kích 3 lần hộ tống máy bay dân dụng.

Một máy bay của hãng Wizz Air phải chuyển hướng tới Venice (Italy), hành khách được sơ tán để kiểm tra an ninh.

Cảnh sát Ireland làm nhiệm vụ bên ngoài trụ sở Đài truyền hình quốc gia RTÉ ở Dublin ngày 6-11, sau khi nhân viên đài này phải sơ tán vì nhận được lời đe dọa đánh bom. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Đan Mạch cũng điều tra cảnh báo nhằm vào sân bay Copenhagen, song hoạt động tại đây không bị đình trệ. Tất cả máy bay bị ảnh hưởng đều hạ cánh an toàn và chưa phát hiện thiết bị nổ.

Trong ngày 6-11 châu Âu dự kiến có 26.709 chuyến bay. Số chuyến bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đánh bom chiếm khoảng 0,0674% tổng lưu lượng.

Trước đó, ngày 5-11 có 14 chuyến bay nhận cảnh báo, trong khi ngày 3-11 ghi nhận 7 chuyến.

Không chỉ hàng không, các cơ quan truyền thông cũng trở thành mục tiêu. Đài phát thanh - truyền hình quốc gia Ireland (RTÉ) phải sơ tán trụ sở tại Dublin sau khi nhận 1 email đe dọa đánh bom.

Hoạt động phát sóng bị gián đoạn, một số chương trình được thay bằng âm nhạc và thông báo ghi sẵn. Cảnh sát kiểm tra các tòa nhà hơn 3 giờ trước khi cho phép nhân viên trở lại.

Tại Bulgaria, đài Nova TV cũng sơ tán nhân viên ở Sofia để kiểm tra an ninh, nhưng không ngừng phát sóng.

Đài Sky của Anh cũng xác nhận nhận được cảnh báo và đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Một số cơ quan truyền thông khác tại Ireland, trong đó có Newstalk và Irish Independent, cũng phải triển khai biện pháp ứng phó.

Theo Reuters, các thư gửi RTÉ và Nova TV cảnh báo thiết bị nổ sẽ phát nổ trong vòng 45 phút, được ký tên “Mikhail Andropov” và mang tiêu đề “Thông điệp gửi phương Tây”. Người gửi tự nhận liên quan đến nhóm đứng sau các cảnh báo giả nhằm vào máy bay, nhưng danh tính và tuyên bố này chưa được xác minh.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho rằng các vụ việc nhằm gây gián đoạn, gieo rắc tâm lý lo sợ và bất an.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares nhận định phương thức tương tự giữa nhiều vụ việc có thể cho thấy dấu hiệu gây hấn hỗn hợp và chiến tranh tâm lý.