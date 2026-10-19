Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Bulgaria điều tiêm kích hộ tống máy bay chở 57 người bị đe dọa đánh bom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, AP, Sky News)

(GLO)- Ngày 18-10, chuyến bay của hãng hàng không Austrian Airlines từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia của Bulgaria, sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Trên chiếc Airbus A320 có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Theo Bộ Giao thông vận tải Bulgaria, tổ bay quyết định hạ cánh khẩn cấp sau khi nhận được thông tin đe dọa lúc đang ở gần Romania.

Không quân Bulgaria đã điều một tiêm kích MiG-29 hộ tống máy bay theo quy trình ứng phó hiện hành.

bulgaria-dieu-tiem-kich-ho-tong-may-bay-cho-57-nguoi-bi-de-doa-danh-bom.png
Máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Austrian Airlines xác nhận với hãng tin AFP rằng máy bay hạ cánh an toàn xuống Sofia khoảng nửa giờ sau khi xuất hiện lời đe dọa. Hành khách được sơ tán khỏi máy bay, trong khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an ninh.

Hãng hàng không cho biết đã bố trí hành khách sang các chuyến bay thay thế sớm nhất có thể sau khi hoàn tất việc kiểm tra.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc Airbus A320 mang số đăng ký OE-LZE đi vào không phận Romania khoảng 21 giờ 10 phút (theo giờ địa phương), trước khi đổi hướng về phía Nam, quay lại Bulgaria và hạ cánh tại Sofia.

Trong khi đó, dữ liệu của ADS-B Exchange ghi nhận máy bay phát mã tín hiệu 7700 vào khoảng thời gian trên. Đây là mã thông báo tình trạng khẩn cấp chung trong hàng không.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria cho biết đã thành lập nhóm ứng phó khủng hoảng, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran tuyên bố siêu tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz; Ukraine đề nghị EU viện trợ 300 tên lửa Patriot và 70 tỷ euro; Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine; cô giáo Mỹ dũng cảm giằng co với tay súng, góp phần ngăn thảm kịch trường học.

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông Trump; Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza...

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ xuyên biên giới dài hơn 3.000 m; Hai tàu hàng chìm tại eo biển Hormuz; ông Trump tiếp tục tuyên bố Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến nhiều cơ sở năng lượng hư hại; Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump; Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa; trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công...

null