Bulgaria điều tiêm kích hộ tống máy bay chở 57 người bị đe dọa đánh bom

(GLO)- Ngày 18-10, chuyến bay của hãng hàng không Austrian Airlines từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia của Bulgaria, sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Trên chiếc Airbus A320 có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Theo Bộ Giao thông vận tải Bulgaria, tổ bay quyết định hạ cánh khẩn cấp sau khi nhận được thông tin đe dọa lúc đang ở gần Romania.

Không quân Bulgaria đã điều một tiêm kích MiG-29 hộ tống máy bay theo quy trình ứng phó hiện hành.

Máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Austrian Airlines xác nhận với hãng tin AFP rằng máy bay hạ cánh an toàn xuống Sofia khoảng nửa giờ sau khi xuất hiện lời đe dọa. Hành khách được sơ tán khỏi máy bay, trong khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an ninh.

Hãng hàng không cho biết đã bố trí hành khách sang các chuyến bay thay thế sớm nhất có thể sau khi hoàn tất việc kiểm tra.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc Airbus A320 mang số đăng ký OE-LZE đi vào không phận Romania khoảng 21 giờ 10 phút (theo giờ địa phương), trước khi đổi hướng về phía Nam, quay lại Bulgaria và hạ cánh tại Sofia.

Trong khi đó, dữ liệu của ADS-B Exchange ghi nhận máy bay phát mã tín hiệu 7700 vào khoảng thời gian trên. Đây là mã thông báo tình trạng khẩn cấp chung trong hàng không.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria cho biết đã thành lập nhóm ứng phó khủng hoảng, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.