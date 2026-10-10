UAE công bố âm mưu lao máy bay Flydubai vào nhà ga sân bay Israel

(GLO)- Ngày 9-10, cơ quan công tố Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai.

Theo đó, cơ phó người Oman đã chuẩn bị kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay để lao vào nhà ga hành khách sân bay Ben Gurion của Israel, với mục đích gây thương vong lớn.

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1-10-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo Tổng Công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi, nghi phạm 29 tuổi chịu ảnh hưởng từ các vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ.

Trong lời khai, người này cho biết ý định thực hiện một vụ tấn công tương tự bằng máy bay có liên quan đến quyết định theo đuổi nghề phi công.

Trước sự cố ngày 30-9, nghi phạm đã tham gia 2 chuyến bay tới Tel Aviv để tìm hiểu đường bay và sân bay mục tiêu.

Nhà chức trách UAE cho rằng nghi phạm bắt đầu tiếp xúc với tư tưởng cực đoan từ năm 2017, khi học tập tại Australia, thông qua các tài liệu và nội dung trực tuyến ca ngợi tổ chức khủng bố, hoạt động tấn công tự sát.

Theo cơ quan công tố, người này còn tập quyền Anh với huấn luyện viên riêng để chuẩn bị thể lực cho vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30-9, khi chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv chở 174 hành khách, phần lớn là người Israel. Cơ phó dùng rìu sử dụng trong trường hợp khẩn cấp trong buồng lái để tấn công cơ trưởng Smit Machchhar.

Dù bị thương, nhưng cơ trưởng vẫn mở được cửa buồng lái, giúp tổ bay và hành khách tiếp cận, khống chế nghi phạm.

Hai phi công dự bị sau đó tiếp quản điều khiển, đưa máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia.

Cuộc điều tra cũng xem xét quá trình Flydubai tuyển dụng nghi phạm vào tháng 1-2026.

Theo phía UAE, người này đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và an ninh, có giấy phép phi công, giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt và hoàn thành các bước kiểm tra bắt buộc.

Tuy nhiên, quy trình này không phát hiện dấu hiệu tư tưởng cực đoan hoặc ý định thực hiện âm mưu khủng bố.

Cơ quan công tố cho biết nghi phạm đã khai nhận động cơ và quá trình thực hiện vụ tấn công với sự hiện diện của luật sư.

Mặc dù người này khai hành động một mình, nhà chức trách vẫn tiếp tục xác minh khả năng có đồng phạm, rà soát các bản ghi và báo cáo kỹ thuật.