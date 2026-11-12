Iran đánh vào hạ tầng hàng hải Oman, gia tăng bất ổn tại Hormuz

(GLO)- Iran xác nhận tấn công đảo Didamar thuộc Oman, nhằm vào các hệ thống hỗ trợ định vị tàu thuyền tại eo biển Hormuz, trong khi hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh vẫn đang tìm cách phục hồi sau nhiều tháng xung đột.

Ngày 11-11, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin xác nhận Iran đã tập kích các hệ thống định vị hàng hải trên đảo Didamar của Oman, nằm trong Eo biển Hormuz.

Ảnh vệ tinh đảo Didamar, Oman. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran thông báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tiến hành cuộc tấn công nhằm phá hủy các thiết bị mà Tehran cáo buộc hỗ trợ hoạt động vận chuyển dầu trái phép của đối phương.

Hình ảnh từ video được cung cấp cho thấy khói bốc lên tại Didamar, trong khi dữ liệu vệ tinh của chương trình Copernicus thuộc Liên minh châu Âu ghi nhận hoạt động nhiệt tăng cao tại khu vực, nhưng chưa xác định được vật thể bị cháy.

Theo các nguồn trong ngành vận tải biển và an ninh hàng hải, vụ tấn công có thể chỉ gây ảnh hưởng hạn chế đến hoạt động thương mại qua Eo biển Hormuz, do những hệ thống hỗ trợ định vị khác vẫn được triển khai tại các địa điểm khác.

Didamar là đảo đá nhỏ thuộc Oman, nằm gần bán đảo Musandam, khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận tải biển qua Hormuz.

Vụ việc khiến cơ sở hạ tầng hàng hải của một quốc gia không trực tiếp tham gia xung đột trở thành mục tiêu, làm gia tăng những quan ngại về an toàn vận tải trong khu vực.

Trong khi đó, các nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh đang triển khai nhiều phương án nhằm duy trì dòng chảy năng lượng.

Một trong những biện pháp được sử dụng ngày càng phổ biến là chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi Oman và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Những tàu chở dầu cỡ lớn vận chuyển dầu từ các cảng vùng Vịnh đến các điểm trung chuyển gần Sohar của Oman và Fujairah của UAE.

Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu dầu của khu vực vùng Vịnh trong tháng 9 và tháng 10 đã phục hồi lên hơn 80% mức trước chiến tranh, nhờ hoạt động vận chuyển qua Hormuz được hỗ trợ và Saudi Arabia tăng xuất khẩu qua cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Hiện, quân đội Mỹ tiếp tục hỗ trợ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau khi hoạt động vận tải bị gián đoạn bởi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran từ cuối tháng 2.